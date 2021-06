Zajezierce. Profesor Tadeusz Łapiński i jego żona nie żyją. Przyczyny ich śmierci bada prokuratura

Niestety, gdy ratownicy pojawili się na działce, znaleźli tam ciała dwóch osób. Jak okazało się niedługo potem, ofiary, 63-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta, to Tadeusz Łapiński, znany w Białymstoku lekarz z USK i jego żona, Małgorzata Michalewicz, która była pielęgniarką na oddziale covidowym.

Do domu w Zajezierach małżeństwo wprowadziło się cztery lata temu. Niedawno przy domu wybudowali basen.

- Z tego co słyszałem, on był na dyżurze, a ona, że było ciepło, postanowiła pierwszy raz skorzystać z tego nowego ogromnego basenu. I niestety nie skończyło się to dobrze - mówi Zbigniew Mino, sołtys miejscowości.