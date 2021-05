Zaginęła Zinaida Nowik. Podlaska policja poszukuje zaginionej 79-latki z powiatu białostockiego

Białystok. Radni zaapelowali do mieszkańców, by się szczepili. Nie wezwali marszałka Senatu, by przyśpieszył prace nad Funduszem Odbudowy

Bądźmy solidarni szczepmy się - zaapelowali radni do białostoczan. Nie zajmowali się za to apelem przygotowanym przez PiS w sprawie wezwania marszałka Senatu do przyspieszenia działań Wysokiej Izby w sprawie uchwalenia ustawy o zasobach własnych Unii Europejskim. Ma ona być podstaw odbudowy wspólnotowej gospodarki po pandemii.