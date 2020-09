Zaginęła Justyna Maszczyk. 36-latka z Łomży ostatnio widziana była w miejscowości Rakowo Boginie nad Narwią [ZDJĘCIA]

Justyna Maszczyk zameldowana jest w Łomży. 27 sierpnia.2020r., wyszła z domu ok. godz. 20:40. Ostatni raz widziana była dzień później w miejscowości Rakowo Boginie w godzinach wieczornych. Do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.