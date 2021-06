Zaćmienie słońca 2021 w Polsce. Jak, kiedy i gdzie obserwować niezwykłe zjawisko? TRANSMISJA NA ŻYWO

Zaćmienie słońca 2021 będzie miało miejsce już w czwartek 10 czerwca i zacznie się koło południa. Należy pamiętać, że zaćmienie nie będzie pełne, a częściowe. Mimo to będzie to ogromna gratka dla fanów zjawisk astronomicznych i nie tylko. Zaćmienie wystąpi na półkuli północnej. Obejmie Amerykę Północną, Azję i Europę. Co ważne, im dalej na północ, tym zjawisko będzie bardziej intensywne.

Częściowe zaćmienie słońca w Polsce 2021 - szczegóły

Zaćmienie słońca w Polsce rozpocznie się w północno-zachodniej Polsce o godzinie 11.38. Na Podlasiu zacznie się około 20 minut później, a zakończy się około godziny 14. Cały przebieg zaćmienia słońca zamknie się w około dwóch godzinach. Będzie więc czas na obserwację.

Tu oglądasz: Film NASA wizualizujący przebieg zaćmienia słońca 2021 na świecie