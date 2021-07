Zabójstwo przy ul. Konduktorskiej. Prokuratura planuje skierować podejrzanego na badania psychiatryczne

Na protokół posekcyjny, który wskaże bezpośrednią przyczynę śmierci, trzeba będzie poczekać. Wiadomo, że mężczyzna miał kilkanaście ran kłutych i ciętych. Obrażenia zlokalizowane były głównie na głowie, szyi, rękach i tułowiu. 48-latek prawdopodobnie próbował się bronić przed napastnikiem, na co wskazuje głęboka rana cięta na wewnętrznej stronie dłoni.

Do zdarzenia doszło w piątek 2 lipca, tuż przed 23. Dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie ugodzonym nożem. Do tego zdarzenia doszło w domu wynajmowanym przez czterech cudzoziemców. Policjanci na miejscu ustalili, że dwóch obywateli Ukrainy spożywało wspólnie alkohol. W pewnym momencie pomiędzy 41- i 48-latkiem doszło do awantury, podczas której młodszy z mężczyzn miał zaatakować nożem swojego rodaka. Niestety mężczyzna nie przeżył ataku "nożownika", a napastnik po całym zdarzeniu uciekł. Mundurowi ruszyli na poszukiwania.