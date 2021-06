Zabłudów. SaMASZ rozbudował swój Ośrodek Badawczo-Rozwojowy o drugą halę [zdjęcia]

Projekt obejmuje, w ramach obszaru infrastruktury, wyposażenie hali OBR w 7 obrabiarek do opracowywania nowych technologii i wykonywania prototypów oraz 2 stanowiska badawcze, a także rozwój infrastruktury IT wspierającej modelowanie i symulację procesów technologicznych za pomocą Digital Twin. Wszystko w ramach agendy badawczej SUPERFABRYKA 4.0.

Jednak projekty to nie wszystko. W maju tego roku NCBiR rozstrzygnął konkurs „Szybka ścieżka – Agrotech POIR.01.01.01-00-2167/20", w ramach którego firma otrzymała dofinansowanie na „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0”. Wartość projektu to 8,4 mln zł (przy dofinansowaniu 4,7 mln zł). SaMASZ realizuje go – w ramach konsorcjum firm - z Wydziałami: Mechanicznym i Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

