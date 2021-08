XXIX Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka z Białegostoku do Wilna. Pątnicy dotarli do Ostrej Bramy. Modlili się o ustanie pandemii [ZDJĘCIA]

Na trasie pielgrzymi rozważali temat Eucharystii. Hasłem pielgrzymki było hasło obecnego roku duszpasterskiego – „Na moją pamiątkę“.

- Jak co roku pielgrzymka zgromadziła osoby z różnych stron Polski, choć było to mniejsze grono niż zazwyczaj. Mimo że pielgrzymka była krótsza o cztery dni, był to piękny czas, dzielenia się wiarą, refleksji i czas modlitwy, zwłaszcza o ustanie narastających ostatnio sporów, konfliktów, tak, by za rok mogła wyruszyć 30. Jubileuszowa Ekumeniczna Pielgrzymka Białystok-Grodno-Wilno – mówi kierownik pielgrzymki, ks. Łukasz Żuk.