XX Złota Setka Podlaskiego - czekając na finał

Tak, jak zapowiadaliśmy zgłoszenia do rankingu i zgłoszenia kandydatur do tytułu Menedżer Roku przyjmowaliśmy do 22 września 2023 roku, do godz. 23.59. Teraz nasi partnerzy merytoryczni analizują wszystkie dane i 4 października podczas posiedzenia Kapituły, przedstawią pełne notowania rankingu za 2022 rok. Wtedy też Kapituła Rankingu wybierze najlepszego menedżera województwa podlaskiego. W tym roku otrzymaliśmy osiem kandydatur do tego tytułu: trzy kobiety i pięciu mężczyzn.