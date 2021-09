XI Dzień Tradycji Rzeczypospolitej już w ten weekend. Husarzy zjadą na Podlasie! (zdjęcia)

W pierwszy weekend września, odwiedzjący Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej będą mieli okazję przenieść się nieco w czasie. Przez dwa dni, na terenie skansenu, będzie można tam podziwiać piękne historyczne stroje, wyjątkowe pokazy i ciekawe konkurencje.

Dzień Tradycji Rzeczpospolitej to organizowane przez lokalnych pasjonatów historii rodzinne festyny historyczne, pod rozpoznawalną już marką. Każda kolejna edycja spotyka się z wielkim zainteresowaniem publiczności.

Jedną z głównych atrakcji, które czekają miłośników historii w najbliższy weekend, będzie III Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski im. Stefana Mikołaja Branickiego w ramach Polskiej Ligi Husarskiej.

- Zgłosiło się do niego wielu husarzy z całej Polski. Uważamy, że to jest taki mały przedsmak tego wielkiego finału Polskiej Ligi Husarskiej, który odbędzie się w Pułtusku już za dwa tygodnie. Do Białegostoku przyjedzie aż 20 koni z całej Polski, z najlepszych ośrodków kawaleryjskich - opowiada Dariusz Wasilewski, prezes fundacji Obowiązek Polski, rotmistrz Podlaskiej Chorągwi Husarskiej. - Husarze w pełnym galopie, ubrani w ciężkie zbroje, w przyozdobionych koniach, będą pokazywali swoje umiejętności sprawnościowe z szablą oraz z typową bronią husarską - pałaszem oraz koncerzem.