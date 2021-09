XI Dni Tradycji Rzeczypospolitej. Do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej zjechała husaria, łucznicy i tłumy widzów

Czytaj też:Husarz czuje dumę i adrenalinę, choć zbroja waży kilkadziesiąt kg

Cieszy się tym bardziej, że podlaskiej chorągwi udało się wygrać drużynowy turniej husarski w ramach Polskiej Ligi Husarskiej. . Szable skrzyżowała elita husarska w kraju.

- Przyjechali najlepsi, poza Małopolską - dodaje Dariusz Wasilewski.

Kulminacją pokazów była rekonstrukcja bitwy pod Hodowem z 1894 roku.

- Myślę, że co roku będziemy ją kultywować. Pokazuje piękno naszej kultury, heroizm naszych rycerzy, a przede wszystkim autentyczne wydarzenie - dodaje Dariusz Wasilewski. - Jednak tak, by historię sarmackich Termopil zmieniać reżysersko. Sprzyjają temu piękne tereny Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Zwłaszcza, że mamy łuczników konnych, co jest wyjątkowe w skali kraju.