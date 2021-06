Wyzwanie Rajgród czyli Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych i Mistrzostwa Podlasia i Mazur Open Water

W ramach zawodów "Wyzwanie Rajgród” odbędą się następujące konkurencje:

Zawody dzieci

- wyścig na 50 m dzieci z rodzicami wraz z materacem;

- wyścig na 50 m dzieci do lat 10;

- wyścig na 150 m dzieci 10-12 lat;

- wyścig na 150 m dzieci 12-14 lat.

Mistrzostwa Podlasia Młodzików i Juniorów Open Water 1500m.

Mistrzostwa Podlasia i Mazur Open Water – 5000 m

Mistrzostwa Podlasia i Mazur Open Water – 1500 m

iSwim & iRun Series - Wyzwanie Rajgród/Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych.

Najciekawiej zapowiada się wyścig SWIMRUN. Na starcie zameldują się najlepsi żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych z całej Polski. Zasady iSwim & iRun są bardzo proste – trzeba dotrzeć od punktu A do punktu B w jak najkrótszym czasie. Jest to wyzwanie, w którym naprzemiennie zawodnicy pokonują dystans biegiem w terenie oraz płynąc w wodach otwartych. iSwim & iRun to także praca zespołowa, ponieważ zawody pokonuje się w parach, zaś dystans na jaki można się od siebie oddzielać to max. 10 metrów. Do rywalizacji już zgłosiło się 18 załóg, a wciąż można się zgłaszać na adresy: [email protected] lub [email protected]