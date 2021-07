Wystawę filatelistyczna kopert FDC o tematyce olimpijskiej otworzyli olimpijczycy i przedstawiciele władzy miasta

- Do zrobienia wystawy namówiła mnie moja żona Helena. Zbierałem koperty w pudełkach po butach, trzymałem je w szafie. Żona powiedziała, że skoro mają tak zawalać miejsce, to lepiej jest je komuś pokazać - śmieje się Waldemar Leszczyński, autor wystawy

Chciałem to zrobić w czasie trwania igrzysk w Tokio. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie przyjaciele, którzy mi pomogli, duże wsparcie otrzymałem również od miasta - mówił Waldemar Leszczyński.

Na potrzeby wystawy udekorowano szkolną salę gimnastyczną. Tematyka wystroju nawiązywała do Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie rozpoczęło się przecięciem wstęgi. Przemysław Tuchliński otworzył wystawę w towarzystwie dwóch olimpijczyków - Mariana Nietupskiego i Piotra Markiewicza.