Wystawa zabytkowych aut. Zobacz, jakie samochody można było obejrzeć przed Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku [Galeria]

- To pierwsza taka wystawa samochodów zabytkowych. To pojazdy o szczególnej technicznej wartości. Uważam je za równie cenne, jak inne obiekty zabytkowe i cieszę się, że ich właściciele zechcieli dziś do nas przybyć i je pokazać. Cieszy mnie także zainteresowanie dzieci i młodzieży, bo to jedna z ważnych lekcji upowszechniania wiedzy o zabytkach. Mogę zapowiedzieć, że takie wystawy odbywały się przynajmniej raz w roku - mówi profesor Małgorzata Dajnowicz.

- To pierwszy w Polsce seryjnie produkowany samochód osobowy po II wojnie światowej. Był robiony na licencji Pabiedy Gaz M-20. Mój egzemplarz kupiłem w 1994 roku. Byłem wtedy jeszcze nastolatkiem, nawet nie miałem prawa jazdy, a już bardzo podobały mi się te samochody. Najbardziej podoba mi się jego linia. Po zakupie musiałem rozebrać go do ostatniej śrubki i zrobić generalny remont. Wtedy wydawało mi się, że nie wymaga wiele pracy i będzie dobrze. Jednak trzeba być przygotowanym na to, że odnowienie auta stanowi spore przedsięwzięcie. Potrzeba dużo pieniędzy i cierpliwości - mówi Rafał Zalewski właściciel FSO Warszawy M-20 z 1958 roku.

- To DKW MUNGA z 1959 roku. Jest to pierwszy produkowany seryjnie samochód na potrzeby armii RFN. Miał zastąpić amerykańskie Willisy. Wiem, że moje auto w marcu 1959 roku trafiło na pogranicze francusko-niemieckie i było używane w jednostce zajmującej się szkolenie przyszłych wojsk rakietowych - opowiada jego właściciel Andrzej Awramiuk - Mam go od 4 lat. Kupiłem go z okazji swoich 50 urodzin, ponieważ nikt nie zrobi takiego prezentu jak człowiek sam sobie. Samochód kiedyś został utopiony, więc wymagał kapitalnego remontu. Wstawiona w nim jest wykonana na wzór oryginalnej podłoga. Otworzone zostały oryginalne malowanie. Poprzedni właściciel nie poradził sobie z pracami blacharskimi. Dwa lata poświęciłem na jego restauracje. Praktycznie wszystkie prace wykonałem sam i dlatego mam dużą satysfakcję z tego, jak teraz wygląda. Jest to o tyle fajny sprzęt, że na rynku niemieckim jest sporo części oryginalnych, co ułatwiło mi sprawę - opowiada Andrzej Awramiuk.