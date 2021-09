Wystawa w Szepietowie. Krowy z hodowli Pawła Kuleszy to prawdziwe czempionki [zdjęcia]

- Dwadzieścia, trzydzieści lat temu model gospodarstwa inaczej wyglądał, bo każdy próbował rozwijać się w kilku kierunkach. Każdy miał trochę trzody, trochę krów i coś tam jeszcze - mówi Paweł Kulesza. - Ale gdy rodzice postawili zdecydowanie na hodowlę krów mlecznych, było widać, że ekonomia jest tylko wtedy, gdy jest dobra jakość surowca, czyli mleka. Wiadomo zaś, że nie ma dobrej jakości i ilości produkowanego mleka, jeżeli nie ma odpowiedniego modelu zwierząt, które to mleko dają. Trzeba więc było ów model zbudować, bo wiadomo, że kilkanaście lat temu obory były innymi budynkami. To były obory z mniejszymi stanowiskami, w których zwierzęta przebywały na uwięzi, co oznaczało, że nie można było hodować krów o dużych gabarytach. Dlatego w 2014 roku zbudowaliśmy oborę wolnostanowiskową, która służyła do hodowli innego modelu krów. To jest obora bezściołowa, zwierzęta poruszają się na ruszcie i tylko na legowiska sypane są trociny dla ich higieny i wygody. Jeżeli krowa ma produkować duże ilości mleka, musi się poruszać, a żeby się poruszać, musi mieć dobrze zbudowaną nogę. Poza tym chodzi o dobrze zawieszone wymię, które będzie wytwarzało duże ilości mleka i będzie służyło przez kilka laktacji. Rentowne są bowiem te gospodarstwa, w których zwierzęta jak najdłużej służą rolnikowi - tłumaczy Paweł Kulesza.