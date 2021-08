Wystawa w Galerii Arsenał. Kontrowersje schowane za kotarą

Wystawa „Na początku był czyn” nawiązywać ma do początków ruchów anarchistycznych w Białymstoku w XX wieku, ale nie tylko. Są też prace, które przedstawiają dzisiejsze konflikty społeczne, odzwierciedlają coraz to bardziej napięte spory na tle ideologicznym czy klasowym. Wszystko ma przez pryzmat historii, zmusić do refleksji nad teraźniejszością.