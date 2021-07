Wystawa na Rynku Kościuszki to już ostatni etap kampanii "Be On Time". W sesji zdjęciowej wzięły udział kobiety z gwardii Rycerza Mikołaja

Kampania "Be on Time" zyskała rozgłos na skalę krajową. Biorą w niej udział same kobiety. To Podlasianki wrażliwe na krzywdę drugiego człowieka. Zjednoczyły się, by pomóc Mikołajowi - chłopcu cierpiącego na SMA. Lek, który może uratować jego życie kosztuje 9 mln. Do celu pozostało niecałe 700 tys.

Zwieńczeniem tej szlachetnej akcji, jak i całej zbiórki jest wystawa plenerowa na Rynku Kościuszki. Fotografie przedstawiają portrety kobiet zaangażowanych w pomoc Mikołajowi. Na pomysł sesji wpadła Monika Prokopiuk, polityk społeczny. Jest jednocześnie inicjatorką głośnej kampanii "Be on Time".