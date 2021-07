Wystawa filatelistyczna z okazji nadchodzących Igrzysk Olimpijskich. Zobacz unikatowe koperty o tematyce olimpijskiej

Najstarsze koperty pochodzą z 1956 roku. To wtedy miały miejsce XVI Igrzyska Olimpijskie w Melbourne. Jednocześnie wydarzenie to zapoczątkowało tradycję Poczty Polskiej jaką jest wydawanie kopert Pierwszego Dnia Obiegu FDC o tematyce olimpijskiej. Z kolei najnowszy eksponat nawiązuje do XXXII Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. To koperta FDC wydana 15 lipca 2021r. Jak podkreśla Waldemar Leszczyński, autor wystawy, ekspozycja filatelistyczna o takim zasięgu i stworzona z kopert, a nie znaczków, to rzadkość.