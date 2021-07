Wystartowała Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Nie wszystkie placówki ją wdrażają

1 lipca 2021 roku ruszyła elektroniczna wymiana pomiędzy placówkami elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). To kolejny etap wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Dzięki wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej lekarz rodzinny może automatycznie zaciągnąć kartę wypisu ze szpitala do swojego systemu wraz ze wszystkimi wynikami badań i zaleceniami, a pacjent nie musi jej przynosić w formie papierowej. Jak działa EDM i co tak naprawdę oznacza dla pacjenta? Zapytaliśmy o to lek. Joannę Zabielską-Cieciuch, lekarz rodzinną z Białegostoku.

Co dla lekarzy i pacjentów oznacza wprowadzenie EDM?

Przede wszystkim oznacza to, że lekarze będą musieli bardzo rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną, a dla pacjentów - że będą mieli dostęp do dokumentacji, której jakość, mówiąc kolokwialnie, wystrzeli w kosmos. EDM jest bardzo dobrym narzędziem informacji dla menedżerów placówek. Pokazuje, ilu jest pacjentów z określonymi schorzeniami. Umożliwia pozyskiwanie ważnych danych i dokonywania analiz, aby poprawić też jakość funkcjonowania placówki. Dokumentacja medyczna kojarzy się wszystkim z bazgrołami na kartkach. Tymczasem już od kilkunastu lat postępuje informatyzacja ochrony zdrowia, która wypiera ten sposób myślenia o dokumentacji.