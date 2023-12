Wypadek na ul. Wierzbowej w Białymstoku. Śmiertelne potrącenie pieszego. Kierowca mercedesa był pod wpływem środków odurzających red

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem przy ul. Wierzbowej w Białymstoku. Policja tuż po godzinie 19 została wezwana do potrącenia mężczyzny przez kierowcę mercedesa. Niestety, 59-letni pieszy zmarł po przewiezieniu do szpitala. Jak się okazało, 23-letni kierowca mercedesa prowadził samochód pod wpływem środków odurzających.