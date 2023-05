Wypadek na S8. Kierowcy zablokowali korytarz życia i straż pożarną pędzącą do uwięzionego rannego. Jechali pod prąd (zdjęcia, wideo)

Wypadek na S8. Kierowcy zablokowali drogę. Strażacy nie mogli dojechać do rannego

Zamiast utworzyć korytarz życia, zablokowali przejazd straży pożarnej

Podczas blokady drogi ekspresowej spowodowanej wypadkiem należy utworzyć tzw. "korytarz życia" - w celu umożliwienia służbom ratowniczym dojazd na miejsce zdarzenia. Kierowcy powinni albo zająć tylko jeden pas albo z dwóch stron rozjechać się tworząc dogodny przejazd. Niestety... po raz kolejny trzeba to powtarzać. Na ostatnim wyjeździe kierowcy postanowili zrobić sobie pas do ucieczki przed korkiem całkowicie blokując nam przejazd... Nikt nie lubi stać w korku, ale tam ktoś czeka na ratunek - o tym prosimy pomyśleć i nie życzymy nikomu by znalazł się w takiej sytuacji. Przepraszamy za niecenzuralne słowa na filmie, ale niestety w takich sytuacjach są emocje, a na to zachowanie trudno o inne określenia - mówią strażacy z OSP w Choroszczy.

Groźny wypadek na S8. Zderzyły się dwie ciężarówki

10 maja, po godz. 10, na drodze S8 z Warszawy do Białegostoku przed zjazdem do Choroszczy doszło do wypadku. 50-letni kierowca samochodu ciężarowego uderzył w tył drugiej ciężarówki. Uderzenie było na tyle silne, że częściowo zgniotło kabinę. Kierowca potrzebował pomocy strażaków, aby wydostać się ze zmiażdżonego auta. Ci dotarli w końcu na miejsce i użyli sprzętu hydraulicznego do rozcięcia kabiny. Pijany kierowca, który miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.