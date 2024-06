Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 z okręgu nr 3. Zobacz, kto zdobył najwięcej głosów

Próg wyborczy do Europarlamentu

Ilu posłów jest wybieranych do Europarlamentu?

Jak wybiera się posłów i posłanki do Europarlamentu?

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

Znamy oficjalne wyniki PKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego okręg nr 3. Tak głosowali mieszkańcy. Zobacz poniżej, jak się prezentują wyniki:

Europosłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich. Kraje Unii Europejskiej organizują wybory co pięć lat. Wyborcy głosują na kandydatów w wyborach tajnych i powszechnych. Liczba posłów z każdego kraju jest zależna do liczby jego ludności. Żaden z krajów Unii Europejskiej nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów w Parlamencie Europejskim.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski należy do jednej z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest zgromadzeniem ustawodawczym. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego organizowane są w krajach Unii Europejskiej co pięć lat.