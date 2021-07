Wyniki matury 2021. Rankingi TOP 10 podlaskich szkół, które najlepiej i najgorzej poradziły sobie z tegoroczną maturą [ZDJĘCIA]

Jeśli chodzi o przedmioty obowiązkowe, w województwie podlaskim maturzyści poradzili sobie najlepiej z językiem angielskim. Ich średni wynik to 75 proc (średnia krajowa to 76 proc., a ubiegłoroczny wynik - 70 proc.). Z matematyki w 2021 roku zdający z Podlaskiego mają średnio 62 proc. (średnia krajowa to 56 proc., a ubiegłoroczny wynik - 54 proc.). Najgorzej poszedł im język polski. W tym roku uzyskali z niego średnio 59 proc. (średnia krajowa to 55 proc., ubiegłoroczny wynik - 51 proc.)