Wyłączenia prądu w podlaskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (5.04 13:04) nie ma prądu w podlaskim?

Deksznie, numery: od 1 do 12 5.04 od godz. 10:00 do 14:00

Wysoka Góra, numery: od 4 do 10 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Przystawańce, numery: od 11 do 14 9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Pobondzie, numery: od 8 do 24 12.04 od godz. 8:00 do 15:00

Czarne, numery: od 21 do 23, Białe Jeziorki, numery: 13, 14 12.04 od godz. 8:00 do 15:00

Malesowizna, numery: od 1 do 10, Stara Pawłówka, 17, 34, Kruszki, 24 11.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wysokie, numery: od 5 do 10

12.04 od godz. 8:00 do 14:00

Suwałki

Suwałki, ul. Stanisława Moniuszki garaże

10.04 od godz. 7:00 do 14:00

powiat augustowski

Tajno Stare, numery: 10A, od 16 do 34, 37, 38, od 42 do 63, od 68 do 75, hydrofornia, Tajno Łanowe, 4, Kroszówka, 4

15.04 od godz. 8:00 do 11:00

powiat zambrowski

Konopki-Jałbrzyków Stok, bud od nr 1 do 37; gm. Zambrów

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbki-Łętownica, bud od nr 3 do 9b, b/nr; gm. Zambrów

10.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat kolneński

Zabiele, bud nr 263; gm. Kolno

9.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat łomżyński

Jedwabne, ul. Kościuszki, pl. Plac Jana Pawła II, ul. Poświętna, ul. Przestrzelska, ul. Sadowa, ul. Wojska Polskiego

11.04 od godz. 8:00 do 15:00