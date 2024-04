Wyłączenia prądu w podlaskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.04

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Żyrwiny, Romaniuki, numery: od 4 do 9, Wojciuliszki, 4 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Krzywe, numery: od 13 do 18 16.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gębalówka, numery: od 10 do 20 16.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kurianki Drugie, numery: 16, 19, od 21 do 26 15.04 od godz. 8:00 do 12:00

Poszeszupie-Folwark, numery: od 7 do 9 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Tajno Stare, numery: 10A, od 16 do 34, 37, 38, od 42 do 63, od 68 do 75, hydrofornia, Tajno Łanowe, 4, Kroszówka, 4 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Pomorze, numery: od 18 do 23, Degucie, 6 19.04 od godz. 8:00 do 15:00

Filipów Drugi, numery: od 2 do 52 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Sadzawki, numery: od 8 do 14 19.04 od godz. 8:00 do 15:00

Nowa Pawłówka, numery: od 18A do 31 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wołownia, numery: od 1 do 4 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Zarzecze, numery: od 2 do 29 22.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białostocki

Olszanka, numery: od 1 do 11, Łanowicze Małe, numery: od 1 do 7

24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Nowe Krzewo, bud nr 24, Stare Krzewo, bud od nr 1 do 8, Stacja Bazowa T-Mobile nr 23210, ZK 10176 - Stacja Bazowa PLAY nr BIA5540A; gm. Zawady, Sikory-Bartyczki, bud od nr 1 do 5, nr 7, 8, 13; gm. Kobylin-Borzymy

16.04 od godz. 8:00 do 15:00

Stare Grabowo, bud nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15; gm. Zawady

18.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zambrowski

Koziki-Jałbrzyków Stok, bud od nr 1 do 25; gm. Zambrów

15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kalinówka-Basie, bud od nr 1 do 9, od nr 14 do 23 i od nr 30 do 40; gm. Rutki

17.04 od godz. 8:00 do 15:00