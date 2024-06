Wyłączenia prądu w podlaskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.06

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.06 10:04) nie ma prądu w podlaskim?

powiat sokólski

Nowinka, numery: od 41 do 44, od 46 do 52

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat suwalski

Osowa, numery: 1B, 1E, 1F

11.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jeleniewo, ul. Suwalska numery: od 1 do 3

11.06 od godz. 8:00 do 15:00