Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 8.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (8.07 6:08) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. ks. Adama Abramowicza 1, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, ul. Świętego Rocha 3, 6, 8, 10, 12, 12A, 14

8.07 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Swobodna 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 24,28, 30, 32, 34, 36, ul. Szeroka 12A, 14, 16, 18

8.07 od godz. 6:00 do 19:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Reszki, numery: od 2 do 8, od 11 do 41

8.07 od godz. 8:00 do 14:00

Ostrowie, numery: od 16 do 49

12.07 od godz. 8:00 do 14:00

Gatne Drugie, numery: od 1 do 11 (stacja paliw)

13.07 od godz. 8:00 do 14:00