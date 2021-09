Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 7.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Blenda, numery: od 1 do 18

7.09 od godz. 8:00 do 12:00

Bućki, numery: od 2 do 16, Zarzecze, numery: 1, 2

7.09 od godz. 10:00 do 15:00

Stara Pawłówka, numery: od 13 do 31, Malesowizna, 18

7.09 od godz. 12:00 do 18:00

Filipów Drugi, numery: 24C, 25, 26A, działki

8.09 od godz. 8:00 do 12:00

Krzywólka, numery: od 2 do 7

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

Udziejek, Gulbieniszki, numery: 22, od 12 do 20, Sidorówka, Sidory, numery: od 5 do 10, od 14 do 17, 22, Czajewszczyzna, Jeleniewo, inne Kolonia Jeleniewo numery: od 11 do 23, Kazimierówka, 1

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

Filipów Drugi, numery: od 18 do 81

8.09 od godz. 10:00 do 15:00