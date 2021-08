Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 6.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (6.08 7:08) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. Radosna 24, 26, 28, 31, 33, 55, 67, 77,, ul. Władysława Wysockiego 122/2, 142,, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 57, 59, 61, 64, 72,, ul. Kłosowa 8

6.08 od godz. 6:00 do 20:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat białostocki

Sobolewo, od 2 do 9, od 12 do 18B, 24A, Przepompownia "Wnuk"

6.08 od godz. 12:00 do 18:00

Ruda, ul. Popielna od nr 1 do 6; gm. Grajewo

9.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ruda, bud nr 79; gm. Grajewo

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ruda, ul. Pogodna nr 4, 5, ul. Wesoła nr 3, 7, 10; gm. Grajewo

12.08 od godz. 8:00 do 15:00