Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 5.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (5.07 11:08) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Ignatowizna, numery: od 4 do 9

5.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sejneński

Wiłkopedzie, numery: 1, od 3 do 8, od 13 do 19, Widugiery, numery: 42, 45, Dziedziule, numery: 6, 7, 9

5.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat łomżyński

Stare Kupiski, ul. Łomżyńska bud. nr 31, 33, 35, bud. od nr 38 do bud. 62, 64, 66, 68, 72, ul. Dworna bud. nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Sklep, Straż pożarna; gm. Łomża

5.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białostocki

Podleńce, 19, od 19a÷d, 20, 21, 21a÷e, 30a÷w, 31, 31a, 38, działki: 11/24, 126/4, 112/8, Letniki, dzialki: 111/36, 111/41

5.07 od godz. 8:00 do 14:00