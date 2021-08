Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 28.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat sejneński

Szołtany, numery: od 16 do 35, Żyrwiny, Żwirownia

30.08 od godz. 8:00 do 12:00

Trompole, numery: od 3 do 5

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Wojciuliszki, 5

31.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ogórki, numery: od 9 do 12

1.09 od godz. 8:00 do 15:00

Sejny, ul. Łąkowa

2.09 od godz. 7:00 do 22:00

Ogórki, numery: od 6 do 8

3.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat suwalski

Bakałarzewo, inne Kolonie numery: od 9 do 12, ul. Filipowska numery: od 10 do 36

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Rybalnia, numery: od 3 do 19, działki letniskowe

31.08 od godz. 8:00 do 12:00

Przejma Wielka, numery: od 107 do 155, działki letniskowe

31.08 od godz. 10:00 do 15:00