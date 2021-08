Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 27.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (27.08 7:09) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. Baranowicka 58/4, 62C, Zaścianki, szosa Szosa Baranowicka 29, 37, 58, 60, 60A, 60B, 60/1, 60/1A, 60/2, 62A, 62B, 62C, Górka Tomka 5, 6, 6/1, 8, 12, 12A, 14, 14A, 16, 16/2, 18, 22, 24, 26, 44, 48, 52

27.08 od godz. 6:00 do 16:00

powiat wysokomazowiecki

Skórzec, (posesje nr: 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78 oraz stolarnia)

27.08 od godz. 7:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Orłowo, numery: od 1 do 10, Zajączkowo, numery: od 1 do 30, Żyliny, numery: od 1 do 15

27.08 od godz. 8:00 do 15:00

Garbas Drugi, baza ZHP, działki: 82, 84, 187, 196, Plewki, numery: od 1 do 38, Borawskie, numery: od 1 do 9, od 35 do 42

27.08 od godz. 9:00 do 13:00