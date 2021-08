Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 26.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w podlaskim 26.08? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w podlaskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (26.08 9:08) nie ma prądu w podlaskim? powiat sejneński Murowany Most, odbiorca zasilany z ZK9748

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 Pełele, numery: od 2 do 7B

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat białostocki Sobolewo, numery: od 18 do 86, Krzywe, numery: od 60A do 69, Suwałki, ul. Sianożęć 10

26.08 od godz. 8:00 do 16:00 Czaplino, od 1 do 16

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat moniecki Giełczyn, ul. Cicha działka nr 483/4, ul. Grzybowa nr 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, ul. Lipowa nr 1, 2, 4, 6, 8, 10a, ul. Poziomkowa nr 2, 7, 9, 11, ul. Spokojna nr 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 80; gm. Łomża

26.08 od godz. 7:30 do 14:30

powiat suwalski Czerwonka, kolonie: 94, 95, 96, Brukowo, 10, Morgi, 13, Chlewisk Dolny, wystapią kilkuminutowe zaniki, Chlewisk Górny, wystapią kilkuminutowe zaniki

26.08 od godz. 8:00 do 19:00 powiat sokólski Długi Ług, od 1 do 33, Ostra Góra, 20, 31, 32, 33, 34, od 41 do 49

26.08 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok Białystok, ul. Krakowska 1, 2, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 11/2,, ul. Lipowa 24, 26, 28, 32, 32A, 37, 43, 45, 45B, 47, 47/1, 49, 51, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2, ul. Przejazd 2, ul. Wisławy Szymborskiej 2

26.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Franciszka Malinowskiego 4, 8, ul. Pułkownika Michała Ostrowskiego 12, ul. Jakuba Szapiro 21, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38

26.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Młynowa 78

26.08 od godz. 8:00 do 12:00 Białystok, ul. Narewska garaże, ul. Świętokrzyska Rodzinny Ogród Działkowy Sady Antoniukowskie altanki, świetlica

26.08 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wysokomazowiecki Skórzec, (posesje nr: 53, 56, 57, 57A, 58A, 59, 59A, 60, 62, 63, 71 oraz świetlica)

26.08 od godz. 7:00 do 14:00 Bruszewo-Borkowizna, (dz. 496 – gospodarstwo rolne oraz dz. 494), Kruszewo-Wypychy, (posesje od nr 1 do 9), Sokoły, ul. Szosa Mazowiecka (posesje od nr 1 do 22 oraz nr: 24, 26, 29, 30, 31, Zajazd Sokół, dz. 151/2), ul. Kościelna (posesje od nr 29 do 61 oraz 5A), ul. Krzewina, ul. Cicha (posesje od nr 1 do 12), ul. Mazowiecka (posesje od nr 1 do 24), ul. Polna (posesje od nr 1 do 6), ul. Rynek Kościuszki (posesja nr 8), ul. Rynek Mickiewicza (posesje nr: 1, 8), ul. Sikorskiego (posesje nr: 2 i 4), ul. Szosa Białostocka (posesje od nr 1 do 12), ul. Wygoda (posesje od nr 1 do 20)

26.08 od godz. 9:00 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat suwalski Orłowo, numery: od 1 do 10, Zajączkowo, numery: od 1 do 30, Żyliny, numery: od 1 do 15

27.08 od godz. 8:00 do 15:00 Garbas Drugi, baza ZHP, działki: 82, 84, 187, 196, Plewki, numery: od 1 do 38, Borawskie, numery: od 1 do 9, od 35 do 42

27.08 od godz. 9:00 do 13:00 Bakałarzewo, inne Kolonie numery: od 9 do 12, ul. Filipowska numery: od 10 do 36

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Rybalnia, numery: od 3 do 19, działki letniskowe

31.08 od godz. 8:00 do 12:00 Przejma Wielka, numery: od 107 do 155, działki letniskowe

31.08 od godz. 10:00 do 15:00 Przejma Wielka, numery: od 66 do 82, działki letniskowe

31.08 od godz. 12:00 do 18:00

Przejma Mała, numery: od 1 do 14, działki letniskowe

1.09 od godz. 8:00 do 12:00 Kleszczówek, numery: od 7 do 24

1.09 od godz. 12:00 do 18:00 Jegliniszki, numery: od 3 do 4, Dziadówek, 8, działki

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Rutka-Tartak, ul. Leśna numery: od 1 do 2, ul. Suwalska numery: od 1 do 22, ul. 3 Maja działka 37/5

2.09 od godz. 8:00 do 12:00 Rutka-Tartak, ul. Młynarska numery: od 1 do 19, ul. Szkolna numery: od 1 do 30

2.09 od godz. 10:00 do 15:00 Rutka-Tartak, ul. Suwalska numery: od 25 do 35, Pobondzie, numery: od 35 do 45

2.09 od godz. 12:00 do 18:00 Pobondzie, numery: od 1 do 51, Kadaryszki, numery: od 1 do 18, Rowele, 36, Rutka-Tartak, ul. Północna numery: od 1 do 6

3.09 od godz. 8:00 do 16:00

Pobondzie, numery: od 16 do 23, Postawele, 16, Lizdejki, numery: od 1 do 11

3.09 od godz. 8:00 do 12:00 Rogożajny Małe, numery: od 3 do 8, Rogożajny Wielkie, numery: 5, od 9 do 17, 26

3.09 od godz. 10:00 do 15:00 Wiżajny, ul. Wierzbołowska numery: od 1 do 27, ul. Szkolna numery: od 1 do 3

3.09 od godz. 12:00 do 18:00

Blenda, numery: od 1 do 18

7.09 od godz. 8:00 do 12:00 Bućki, numery: od 2 do 16, Zarzecze, numery: 1, 2

7.09 od godz. 10:00 do 15:00 Stara Pawłówka, numery: od 13 do 31, Malesowizna, 18

7.09 od godz. 12:00 do 18:00 Filipów Drugi, numery: 24C, 25, 26A, działki

8.09 od godz. 8:00 do 12:00

Filipów Drugi, numery: od 18 do 81

8.09 od godz. 10:00 do 15:00 Filipów, ul. 1 Maja numery: od 25 do 42

8.09 od godz. 12:00 do 18:00 Filipów, ul. Olendry numery: od 21 do 49A, ul. Nadrzeczna 1

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 Garbas Pierwszy, numery: od 1 do 33

9.09 od godz. 10:00 do 15:00 Wasilówka, 2, 4, 5, 6, 8, 12

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat sejneński Szołtany, numery: od 16 do 35, Żyrwiny, Żwirownia

30.08 od godz. 8:00 do 12:00 Trompole, numery: od 3 do 5

30.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wojciuliszki, 5

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ogórki, numery: od 9 do 12

1.09 od godz. 8:00 do 15:00

Ogórki, numery: od 6 do 8

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sokólski Słobódka, numery: od 33 do 41, Żyrwiny, numery: od 1 do 15

30.08 od godz. 10:00 do 15:00 Słójka, 1, 3, 6, 17, 19, 19a, oraz budynki bez numerów w sąsiedztwie

31.08 od godz. 8:00 do 14:00 Słójka, 11, 12, 15

1.09 od godz. 8:00 do 14:00

Holiki, od 1 do 17

1.09 od godz. 9:00 do 14:00 Kiersnówka, od 1 do 41

2.09 od godz. 8:00 do 14:30 Sokółka, ul. Białostocka stacja paliw Orlen, Metro-Stal

2.09 od godz. 9:00 do 14:00 Reszkowce, od 1 do 22, 46

3.09 od godz. 8:00 do 14:30 powiat siemiatycki Dębniak, numery: od 1 do 18

30.08 od godz. 12:00 do 18:00

Dołubowo, (posesje od nr 1 do 13 oraz od 108 do 122)

2.09 od godz. 7:00 do 14:00 Dołubowo, (posesje od nr 14 do 20, nr 33 oraz od 94 do 106)

3.09 od godz. 7:00 do 14:00 powiat augustowski Augustów, ul. Zakole 3A

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jałowo, numery: od 33 do 57, działki letniskowe

1.09 od godz. 10:00 do 15:00 Żarnowo Pierwsze, numery: 9A, 9B, 11B, rozprężalnia gazu

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Augustów, ul. Karola Brzostowskiego numery: 1, 3

3.09 od godz. 8:00 do 14:00 Ostrowie, 52, 54, 80, 82a, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

31.08 od godz. 8:00 do 14:30 powiat wysokomazowiecki Plewki, numery: od 8 do 36

9.09 od godz. 12:00 do 18:00

Skórzec, (posesje nr: 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78 oraz stolarnia)

27.08 od godz. 7:00 do 14:00 Moczydły-Jakubowięta, (posesje od nr 1 do 16)

31.08 od godz. 7:00 do 14:00 Truskolasy-Lachy, (kolonia - posesje nr 14 i 15)

2.09 od godz. 7:00 do 14:00 Jośki, Krasowo Wielkie, (posesja nr 6)

2.09 od godz. 9:00 do 14:00

Szepietowo, ul. Główna (nr parzyste od 56 do 70 oraz maszty GSM: Polkomtel i T-Mobile)

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Jabłonka Kościelna, (hydrofornia), Jabłonka-Świerczewo, (posesje od nr 12 do 44)

3.09 od godz. 9:00 do 14:00 powiat zambrowski Zambrów, ul. Cmentarna, ul. Handlowa, ul. Księdza Marcina Krajewskiego, ul. Milenijna, ul. Obrońców Zambrowa, ul. Ostrowska, ul. Kapitana Władysława Raginisa, ul. Wiejska, ul. Aleja Wojska Polskiego

30.08 od godz. 6:00 do 10:00

Zambrów, ul. Stokrotki nr 20, ul. Targowa nr 4, 31, Wądołki-Bućki, bud od nr 20 do 27; gm. Zambrów

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Zambrów, ul. Cmentarna, ul. Handlowa, ul. Księdza Marcina Krajewskiego, ul. Milenijna, ul. Obrońców Zambrowa, ul. Ostrowska, ul. Kapitana Władysława Raginisa, ul. Wiejska, ul. Aleja Wojska Polskiego

31.08 od godz. 15:00 do 22:00 Łomża Łomża, ul. Księcia Janusza I, ul. Rycerska

30.08 od godz. 6:00 do 22:00 Łomża, ul. Księcia Janusza I, ul. Rycerska

31.08 od godz. 6:00 do 22:00 Łomża

1.09 od godz. 5:00 do 6:00 Łomża

1.09 od godz. 14:00 do 16:00 powiat łomżyński Wilamowo, bud od nr 35 do 90; gm. Przytuły

31.08 od godz. 7:00 do 15:00 Dębniki, bud od nr 1 do 26; gm. Zbójna

1.09 od godz. 8:00 do 14:00

Jemielite-Wypychy, Sierzputy-Marki, Stare Jemielite, gm. Śniadowo

2.09 od godz. 8:00 do 12:00 powiat moniecki Mroczki, bud od nr 1 do 17; gm. Przytuły

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Zofiówka, od 1 do 68

31.08 od godz. 8:00 do 14:00

Kalinówka Królewska, kolonie od 45 do 60

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Knyszyn, ul. Grodzieńska od 99a do 150, Tartak, Jaskra, kolonie od 35 do 107

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat białostocki Glinki, Słucz, Mikuty, gm. Radziłów, Chrzanowo, bud nr 10, Wilamowo, bud. nr od 1 do 34; gm. Przytuły

31.08 od godz. 8:00 do 13:00 Łapy, ul. Sosnowa

27.08 od godz. 8:00 do 12:00 Olmonty, ul. Łąkowa oraz działki w sąsiedztwie

30.08 od godz. 8:00 do 10:00

Księżyno, ul. Mazowiecka od 19 do 44

30.08 od godz. 8:00 do 14:00 Księżyno, ul. Mazowiecka, ul. Szpacza, ul. Jaskółcza, ul. Bociania, ul. Przepiórcza, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Gołębia

30.08 od godz. 8:00 do 9:30 Księżyno, ul. Mazowiecka, ul. Szpacza, ul. Jaskółcza, ul. Bociania, ul. Przepiórcza, ul. Słowicza, ul. Sokola, ul. Gołębia

30.08 od godz. 12:00 do 14:00 Olmonty, ul. Łąkowa oraz działki w sąsiedztwie

30.08 od godz. 15:00 do 18:00 Borowskie Michały

31.08 od godz. 8:00 do 12:00 Hryniewicze, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Śródlesie, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Olmonty, ul. Międzyleśna wystąpią kilkuminutowe przerwy

1.09 od godz. 8:00 do 10:00 Hryniewicze, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Śródlesie, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Olmonty, ul. Międzyleśna wystąpią kilkuminutowe przerwy

1.09 od godz. 16:00 do 18:00

Grabówka, ul. Korzenna, ul. Leszczynowa działki 113/81, 113/82, 113/83, 113/84

31.08 od godz. 5:00 do 6:00 Grabówka, ul. Ananasowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, ul. Brzoskwiniowa 2, 4, ul. Cyprysowa 1, 1A, 2, 4, 6, 10, 10B, 10C, 10D, 10E, 22, 24, 25, 27, ul. Leszczynowa 14/1, 27, 31, ul. Leśna 1, ul. Leśna Polana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 55, 57, ul. Magnoliowa 16

4.09 od godz. 6:30 do 9:00

powiat grajewski Grajewo, ul. Józefa Piłsudskiego nr 42, Popowo, bud od nr 1 do 15, Sala Bankietowa, Przepompownia Wody; gm. Grajewo

1.09 od godz. 7:00 do 12:00

powiat kolneński Lachowo, bud nr 40, 75; gm. Kolno

2.09 od godz. 7:30 do 17:00 Czerwone, bud nr 110, od nr 112 do 115a; gm. Kolno

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bielski Mieszuki, od 27 do 34

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Ogrodniki, od 4 do 15; dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Wojtówce, kolonia 48, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Guzy, kolonia ferma drobiu, Jaskra, kolonie od 24 do 34, Kalinówka Kościelna, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16

3.09 od godz. 8:00 do 16:00 Orla, ul. Bielska (nr parzyste od 44 do 46 oraz nr nieparzyste od 25 do 35), ul. Henryka Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 24 oraz nr nieparzyste od 1 do 17), ul. Ogrodowa (nr parzyste: 4, 6 oraz od 12 do 24, nr nieparzyste od 13 do 23, dz. 38)

2.09 od godz. 21:00 do 23:00

Orla, ul. Bielska (posesje nr: 48, 50) od 2.09 godz. 21:00 do 3.09 godz. 10:00 Orla, ul. Bielska (nr parzyste od 44 do 46 oraz nr nieparzyste od 25 do 35), ul. Henryka Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 24 oraz nr nieparzyste od 1 do 17), ul. Ogrodowa (nr parzyste: 4, 6 oraz od 12 do 24, nr nieparzyste od 13 do 23, dz. 38)

3.09 od godz. 6:00 do 10:00

powiat hajnowski Osówka, od 7 do 41

3.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok Białystok, ul. Baranowicka 58/4, 62C, Zaścianki, szosa Szosa Baranowicka 29, 37, 58, 60, 60A, 60B, 60/1, 60/1A, 60/2, 62A, 62B, 62C, Górka Tomka 5, 6, 6/1, 8, 12, 12A, 14, 14A, 16, 16/2, 18, 22, 24, 26, 44, 48, 52

27.08 od godz. 6:00 do 16:00

Białystok, ul. Bartosza Głowackiego 16, 18, 20, 20A, 20B, ul. Narewska 18, 20, ul. Ukośna nieparzyste od 23 do 37, parzyste od 26 do 36 oraz garaże

27.08 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok, ul. Wiatrakowa 8, hydrofornia

27.08 od godz. 10:00 do 12:00 Białystok, ul. Przędzalniana 6H 6K, 6L, 8, 8E, 8H

29.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Białostoczek 19A (lokale od 1 do 102)

30.08 od godz. 5:00 do 7:00 Białystok, ul. Legionowa 30, 30A, ul. Młynowa 4, 6, 14, 18, 20, 20A, 24, 28, ul. Piękna 1, 2, 3, rynek Sienny Rynek 30

30.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Zwycięstwa 28

30.08 od godz. 9:00 do 16:00 Białystok, ul. Legionowa 30, 30A, ul. Piękna 1

31.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 13, 17, ul. Elektryczna 6, 12, 13, 17, ul. Adama Mickiewicza 1

1.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Gajowa 64, 64A, 66, 68, 68/1, 68A, 68B, 70, 72, ul. Palmowa 4, 12, 16, 18

2.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Onyksowa

2.09 od godz. 9:00 do 16:00

Białystok, ul. Pałacowa 4, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 29, ul. Sienkiewicza 28A, ul. Warszawska 6, 8, 9, 10, 14, 14A, 16, 18

3.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Artura Grottgera 3

3.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Artura Grottgera 9

3.09 od godz. 9:00 do 16:00 Białystok, ul. Stołeczna 21

4.09 od godz. 9:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

