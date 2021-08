Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 24.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Bolcie, numery: od 2 do 6

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Prudziszki, numery: od 5 do 6, Wołownia, 21

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

Orłowo, numery: od 1 do 10, Zajączkowo, numery: od 1 do 30, Żyliny, numery: od 1 do 15

27.08 od godz. 8:00 do 15:00

Garbas Drugi, baza ZHP, działki: 82, 84, 187, 196, Plewki, numery: od 1 do 38, Borawskie, numery: od 1 do 9, od 35 do 42

27.08 od godz. 9:00 do 13:00

Bakałarzewo, inne Kolonie numery: od 9 do 12, ul. Filipowska numery: od 10 do 36

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Rybalnia, numery: od 3 do 19, działki letniskowe

31.08 od godz. 8:00 do 12:00