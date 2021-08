Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 16.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.08 8:07) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "NILA" tunel, ul. Octowa 2, 2A, 4

16.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Młynowa 74

16.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wysokomazowiecki

Kulesze Kościelne, ul. Nowa (posesje od nr 1 do 22), ul. Leśna (posesje nr: 1, 3, 5), ul. Krótka (posesje nr: 1 i 2)

16.08 od godz. 8:00 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Garbas Drugi, baza ZHP, działki: 82, 84, 187, 196, Plewki, numery: od 1 do 38, Borawskie, numery: od 1 do 9, od 35 do 42

16.08 od godz. 9:00 do 13:00

Rutka-Tartak, ul. Północna, ul. Ogrodowa, ul. 3 Maja, ul. Słowicza, ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Gajowa, ul. Młynarska, ul. Suwalska, ul. Wojska Polskiego, ul. Górna, ul. Leśna, Rowele, numery: od 1 do 35, Olszanka, numery: od 1 do 20, Potopy, Michałówka, numery: od 1 do 7, Sikorowizna, Poszeszupie, Pobondzie, Kadaryszki

17.08 od godz. 9:00 do 13:00