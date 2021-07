Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 16.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat łomżyński

Dobrzyjałowo, ul. Zdrojowa bud. od nr 1 do 18, bud. nr 20, 22, 24, ul. Motycka bud. nr 5, ul. Górkowska bud. od nr 1 do 7, dz. nr 275/1 i 275/2, ul. Jabłonna bud. nr 1, Kościół, Plebania, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, Szkoła Podstawowa, Remiza, oświetlenie uliczne; gm. Piątnica

16.07 od godz. 8:00 do 11:00

Dobrzyjałowo, ul. Jabłonna bud. nr 2, 3a, bud. od nr 5 do 38, ul. Zdrojowa bud. od nr 45 do 48; gm. Piątnica

16.07 od godz. 8:00 do 18:00

Gałkówka, bud. od nr 1 do 9a; gm. Miastkowo

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Chomentowo, Uśnik, Uśnik-Dwór, bud nr 1, Wierzbowo, ; gm. Śniadowo

21.07 od godz. 7:00 do 20:00