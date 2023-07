Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 13.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w podlaskim 13.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w podlaskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim Suwałki Suwałki, ul. Sejneńska numery: od 55 do 59

14.07 od godz. 8:00 do 12:00 Suwałki, ul. Sejneńska PH UNITECH, ul. Przemysłowa numery: od 2 do 4

14.07 od godz. 10:00 do 14:00 Suwałki, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 53B, 55B, 55D, 57c, 59B, 61B, 63, 63B, 71, ALDI, ul. Tysiąclecia Litwy 1, ul. Mikołaja Reja 50D

17.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sokólski Krasne, numery: od 1 do 9, Pogorzelec, numery: 47, 66, 67, 70

14.07 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sejneński Pogorzelec, numery: 31, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73

14.07 od godz. 10:00 do 14:00 Pogorzelec, numery: 54, 55, 56, 57, 58, 59, Karolin, 1, 2, Białogóry, 1

14.07 od godz. 12:00 do 18:00

Gawiniańce, od 1 do 18, od 22 do 27, 29,, Gryszkańce, 12, 16

17.07 od godz. 9:00 do 15:00 Głuszyn, numery: od 16 do 22

17.07 od godz. 12:00 do 18:00 Białowierśnie, numery: od 2 do 14, działki: 16/1, 31/1, 59

18.07 od godz. 8:00 do 12:00 Daniłowce, numery: od 1 do 11

18.07 od godz. 10:00 do 14:00 Białogóry, numery: od 12 do 17, działki: 20/6, 20/7, 33/3

18.07 od godz. 12:00 do 18:00 Poćkuny, numery: od 7A do 11, 14, 24, Sztabinki, numery: od 3 do 6

19.07 od godz. 8:00 do 12:00 Murowany Most, 3, Rejsztokiemie, od 2 do 7, od 9 do 18, 20, 23, 36, 37, Sejwy, 1

19.07 od godz. 9:00 do 14:00

Dworczysko, numery: od 1 do 9B, 14, 17

19.07 od godz. 10:00 do 14:00 Degucie, numery: 3, 9, 10 ,11, Posejanka, numery: 1, 16, Grudziewszczyzna, 10

19.07 od godz. 12:00 do 18:00 Sztabinki, Żegary, Dusznica

20.07 od godz. 8:00 do 16:00 Konstantynówka, numery: od 3 do 10

20.07 od godz. 12:00 do 18:00 Kukle, numery: od 1 do 15, działka 30/2

21.07 od godz. 8:00 do 12:00 Kukle, 26, Berżałowce, numery: od 4 do 7, od 28 do 30, działka 104/10

21.07 od godz. 10:00 do 14:00 Berżałowce, numery: 9, 10, 12, 13, 15, 32, 37A, Folwark-Berżniki, 16, Półkoty, 30, Bosse, 22

21.07 od godz. 12:00 do 18:00 powiat suwalski Prudziszki, numery: 3, od 11 do 24, działka 396/1

14.07 od godz. 12:00 do 18:00

Zielone Drugie, numery: od 8 do 12

17.07 od godz. 8:00 do 16:00 Biała Woda, od 34 do 45

17.07 od godz. 10:00 do 14:00 Biała Woda, 28-33, Plac budowy

17.07 od godz. 12:00 do 18:00 Żywa Woda, 9-17, dz. 218/4, dz. 266, dz. 224/4, urząd gminy

18.07 od godz. 8:00 do 12:00 Żywa Woda, 1-8, Urząd Gminy, Plac budowy,, Potasznia, 1, 1A

18.07 od godz. 10:00 do 14:00 Żywa Woda, Żywa Woda 18-30, domek letniskowy, przepompownia, urząd gminy, Potasznia - plac budowy

18.07 od godz. 12:00 do 18:00 Okrągłe, 5-24, dz. 45

19.07 od godz. 8:00 do 12:00 Podwysokie Jeleniewskie, 1-16, dz. 143/4, dz. 107/2, OSP, plac budowy

19.07 od godz. 12:00 do 18:00

Raczki, ul. Chłodna nr 2 do 4A, ul. Nadrzeczna nr 1 do 15, dwie przepompownie PGKiM,, pl. Plac Kościuszki nr 9A do 14,, ul. Raczkowska nr 4 do 28,, ul. Suwalska nr 1 do 11,

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Piecki, 1, 2, dz. 232/1, plac budowy,, Taciewo, 2, 8

20.07 od godz. 8:00 do 12:00 Czarnakowizna, 1, 3, dz. 28/10, dz. 62, dz. 63/1, plac budowy,, Osowa, 1, Potopy, 2-4, 35, dz. 28/3, plac budowy

20.07 od godz. 10:00 do 14:00 Czerwone Bagno, Krzemianka, 1 do 10

20.07 od godz. 12:00 do 18:00 Suchodoły, 11, Leszczewo, od 1 do 13, dz. 8/12,

21.07 od godz. 8:00 do 12:00 Nowa Wieś, 27A, dz. 98, gm. Suwałki

21.07 od godz. 8:00 do 17:00 Leszczewo, 1, 11, 14, 15, 15, 15A, 20, 21, 22, 31, 34, dz.24, plac budowy

21.07 od godz. 10:00 do 14:00 Leszczewo, 1A, 1B, od 23 do 40, dz. 12/16, dz. 11/31, dz. 11/36, dz. 12/11, dz. 11/12, plac budowy, Szelment dz. 41/7

21.07 od godz. 12:00 do 18:00

powiat łomżyński Karolin, numery: 29, 30, 31, 32

17.07 od godz. 8:00 do 12:00 Giełczyn, ul. Sosnowa, ul. Lipowa

21.07 od godz. 10:00 do 13:00 powiat augustowski Jeziorki, numery: od 17 do 23

17.07 od godz. 10:00 do 14:00 Bargłów Dworny, 49, 53, 54, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, od 94 do 102, Bargłów Kościelny, 47, Nowiny Bargłowskie, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33

18.07 od godz. 8:00 do 12:00

Cisówek, 1-4, plac budowy,, Dzierwany, plac budowy

19.07 od godz. 10:00 do 14:00 Jabłońskie, od 21 do 32

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Netta Druga, od 32 do 39, 43, Uścianki, od 2 do 20

21.07 od godz. 8:00 do 14:00

Augustów, ul. Mostowa 2, 4, ul. Młyńska 15, 17, 18, 22, ul. Kilińskiego numery: od 2 do 15, żłobek

21.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kolneński Kuczyny, Barzykowo, bud. nr 55; gm. Stawiski

14.07 od godz. 7:30 do 15:00 Czerwone, bud nr 146a; gm. Kolno

18.07 od godz. 7:30 do 10:00 Czerwone, bud od nr 198 do 211, nr 262; gm. Kolno

19.07 od godz. 7:30 do 15:00 Czerwone, bud od nr 147 do nr 162; gm. Kolno

20.07 od godz. 7:30 do 15:00 Czerwone, bud nr 169 do 197; gm. Kolno

21.07 od godz. 7:30 do 15:00 Czerwone, bud nr 147b, 147d, b/nr; gm. Kolno

22.07 od godz. 9:00 do 14:00 powiat grajewski Grajewo, ul. św. Maksymiliana Kolbe, ul. Ekologiczna nr 52, ul. św. Jana Pawła II nr 27, 29

14.07 od godz. 9:00 do 14:00

Grajewo, ul. Józefa Piłsudskiego nr 42, Popowo, bud od nr 4 do 15, Sala Bankietowa, Przepompownia Wody; gm. Grajewo

19.07 od godz. 7:00 do 19:00 Kacprowo, bud nr 38, 39, 41; gm. Grajewo

19.07 od godz. 8:00 do 12:00 Wiązownica, bud od nr 1 do 9, nr 11, 13, 15, 17, 19, 21, Zakrzewo, bud od nr 1 do 19, od nr 21 do 28, nr 32, 34, 36, od nr 40 do 44; gm. Radziłów

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łomża Łomża, ul. Działkowa

20.07 od godz. 10:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

