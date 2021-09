Wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie 12.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (12.09 6:08) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. Depowa 30/1, 32, 34, 40, ogródki działkowe, przepompownia, ul. Kanonierska 6

12.09 od godz. 6:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Zusno, numery: od 3 do 19

13.09 od godz. 8:00 do 12:00

Udryn, Wołownia, numery: od 30 do 37, Hultajewo, Przejma Mała, Sumowo, Ignatówka, numery: od 5 do 9

13.09 od godz. 8:00 do 15:00

Białobłota, numery: od 1 do 6, od 15 do 18

13.09 od godz. 8:00 do 15:00

Stary Skazdub, numery: od 38 do 58

13.09 od godz. 10:00 do 15:00

Kamionka Poprzeczna, numery: od 10 do 17, Malinówka, 27

13.09 od godz. 12:00 do 18:00

Białobłota, numery: od 7 do 14

13.09 od godz. 14:00 do 19:00