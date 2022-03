Wyjątkowe torty weselne z białostockich pracowni. Organizujesz ślub? Zainspiruj się! (zdjęcia)

Co roku w maju rozpoczyna się sezon ślubny. Mimo że większość tegorocznych młodych par ma przed sobą jeszcze kilka miesięcy do tego wielkiego dnia, to i tak powoli muszą dopinać swoje przygotowania na ostatni guzik. Terminarze kosmetyczek, fryzjerów, zespołów czy sal, zapełniają się bowiem bardzo szybko. Podobnie jest w przypadku cukierni i pracowni, w których zamówić można waży element każdej weselnej zabawy -tort.

Wybór jest ogromny - elegancki, udekorowany figurkami, toperem, bądź świeżymi lub suszonymi kwiatami? Ręcznie malowany , a może naked cake? Każdy znajdzie coś dla siebie.

Dla niezdecydowanych jeszcze młodych par, stworzyliśmy słodką galerię białostockich = tortów weselnych. O takich wypiekach marzą młode pary!

Zobacz też: