Wycięli drzewa pod budowę ulic. Teraz miasto Białystok sprzedaje drewno. Na licytacji można kupić 500 metrów przestrzennych [Zdjęcia]

Dokładnie jest to 513,21 metra przestrzennego, co w przeliczeniu na metry sześcienne daje 333,59 (m3). To drewno opałowe mieszane z przewagą liściastego, miękkiego. Można je kupić za 8500 zł, czyli jedną trzecią wartości.

Została ona ustalona przez rzeczoznawcę na 23 759,72 zł netto, tj. 25 660,50 zł brutto (VAT 8%). Miasto sprzedaje je w drodze licytacji. Już trzeciej, bo na poprzednie nikt się nie zgłosił. W drugim przetargu cenę wywołania ustalono na 12 830 (połowę wartości). Tym razem cena wywoławcza jeszcze bardziej spadła. Ustalono ją na poziomie 1/3 wartości szacunkowej ruchomości i wynosi ona 8 553,50 zł brutto Licytacja ustna odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Kamienna 17, pok. 8. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania drewna oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z odbiorem

drewna. Pochodzi ono z wycinek na terenach miejskich: z pasów drogowych, z działek gminnych, z różnych wycinek przy okazji inwestycji drogowych. Poprzednia taka licytacja była 2 lata temu. Przypomnijmy, że na początku sierpnia miasto Białystok w podobnej licytacji sprzedało samochody o wartości złomowej porzucone przez właścicieli. Łącznie to były 32 pojazdy. Gmina Białystok sprzedaje auta porzucone przez kierowców. Powołany do wyceny przedmiotowej ruchomości rzeczoznawca ustalił wartość wszystkich pojazdów na 11.913,33 zł netto, tj. 14 653,40 zł brutto (VAT 23%). Ponieważ był to drugi przetarg, bo w pierwszym nikt się nie zgłosił, cena wywołania wyniosła połowę wartości szacunkowej, czyli 7 326,70 zł brutto. Była to cena za całą flotę, nie można było wylicytować pojedynczego auta. Licytacja zakończyła się sukcesem. Zwycięzca zaoferował 3-krotność ceny wywoławczej.