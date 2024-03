Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Zobacz podpowiedzi wypraw

Szukasz inspiracji na ciekawą trasą rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. podlaskim ma być od 8°C do 20°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Jesienny wypad do Puszczy Knyszyńskiej Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 61,26 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 751 m

Suma zjazdów: 1 824 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę

Pogoda dopisała, widoki też, już wszystko pomału przybiera barwy jesienne i bardzo ładnie to zaczyna wyglądać. Warto wyjechać w teren i skorzystać z pogody.Trasa około 60 km, start w Czarnej Białostockiej i właściwie to w 70% wiedzie przez PK. Polecam jako fajny wypad szczególnie teraz.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: ciekawa wycieczka do Hodyszewa Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,21 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 755 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom Powoli będziemy kończyć sezon rowerowy w tym roku. Każdy niedzielny wyjazd to już sukces. Tym razem udało nam się zrealizować wyjazd pod nazwą: "Hodyszewo dookoła świata". Dzięki Sławkowi trafiliśmy do Krasowa-Częstek. W czasie II wojny światowej wieś, a wraz z nią jej mieszkańcy, zostali spaleni. Prawie 300 jej mieszkańców hitlerowscy żandarmi spędzili do stodoły i tam zgładzili.

Jedwabne znamy chyba dzięki Panu Grossowi, który swoją książką poruszył sumienia wielu ludzi... Tu kogoś takiego zabrakło. Największym przewinieniem Krasowa-Częstek było to, że.....BYŁA TO NAJWIĘKSZA WIOSKA W TYM REJONIE!!!!! Tyle emocje. Część dzisiejszej trasy już pokonywałem w tym roku w 2. Rowerowej Pielgrzymce z Zambrowa do Hodyszewa. Ale warto było i dziś tam pojechać.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz jesienią Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 174,72 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 758 m

Suma zjazdów: 757 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Ostatni dłuższy wyjazd w tym sezonie (zapewne). Najpierw wysokie temperatury stanęły na przeszkodzie wyjazdu, teraz znowu zbyt niskie :). Droga wiodła Carskim Traktem wśród morza trzcin i lasów. Niestety nie udało mi się spotkać króla traktu... czyli ŁOSIA. Za to widziałem kunę, sójki i wiele innych kolorowych ptaszków, które nie odleciały na zimę do ciepłych krajów. Sam Goniądz to małe miasteczko z bogatą historią. Polecam miłośnikom włóczęgi po szlakach z lornetką lub z aparatem...:). W ogóle warto mieć włączony non stop aparat, bo co rusz wyskakują zza drzew jakieś zwierzaki... Ja tylko żałuję tych łosi, ale jak to mowią, co się odwlecze, to nie uciecze. Z praktycznych rad: Droga od Mężenina do Strękowej Góry (nie mylić z Górą Strękowa) jest na na 3 w 6 pkt skali. Od Strękowej już można powiedzieć, że na 5.

Na całym Carskim Trakcie jest mało wiejskich sklepików, żeby coś kupić do jedzenia czy picia. Najlepiej więc zajechać do spożywczego w Starych Chlebiotkach. Szczególnie w upalne dni. Jesienią już może niekoniecznie, ale batona czy kilka cukierków zawsze warto ze sobą mieć. Jeśli chcecie zwiedzić Osowską Twierdzę, to warto umówić się z przewodnikiem, bo za bramę jednostki nikt was nie wpuści. Weźcie ze sobą lornetkę. Łosie, orły i inne atrakcje są gwarantowane.

🚲 Trasa rowerowa: Do Janowa Podlaskiego przez Koterkę i Mielnik. Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 289,77 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 962 m

Suma zjazdów: 979 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

To co planowane było na dwa dni, my zrobiliśmy w jeden. Wystarczy troszkę wcześniej wyjechać i można z grubsza obejrzeć i odwiedzić wszystko w jeden dzień. Przed wyjazdem postawiliśmy sobie dwa cele: Koterka na granicy polsko-białoruskiej, oraz Janów Podlaski i Stadnina Koni Arabskich. Przed wyjazdem warto wykonać przynajmniej dwa telefony. Pierwszy do Straży Granicznej w Mielniku z informacją o pobycie w pasie nadgranicznym. Podobno, tak usłyszałem od przyjmującego moje zgłoszenia pogranicznika, że nie ma obowiązku zgłaszania krótkotrwałego pobytu przy granicy w celach turystycznych. Ale podjeżdżając pod szlaban, natknęliśmy się na patol SG, który szukał jednak naszego zgłoszenia. Oczywiście poinformował nas, ze zbliżanie się do granicy na odległość mniejszą niż 15 m jest karane mandatem. Na szczęście szlaban z tablicą "Granica Państwowa" stoi w bezpiecznej odległości i można robić sobie przy szlabanie zdjęcia pamiątkowe.

Praktycznie na granicy, po polskiej stronie - co jest oczywiste - znajduje się drewniana parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” (wzniesiona w latach 1909–1912) oraz otoczone kultem źródełko. Parę kilometrów na północ, dokładnie ok 5 km przez las, jest następna wieś rozdzielona granicą, Tokary. W niej znajduje się drewniany zabytkowy kościół, którego konstrukcja przypomina bardziej góralskie kościoły niż te podlaskie czy mazowieckie. Następny etap to Mielnik. Górnicze miasto...tak, tak, na Podlasiu też mamy górników :). Swego czasu było tu, i chyba nadal działa, kino Górnik. :) W Mielniku przeprawiliśmy się promem przez Bug. Sąsiednia przeprawa Niemirów-Gnojno, ze względu na niski poziom wody, nie działała, wiec warto wcześniej zadzwonić i upewnić się, bo po co nadkładać kilometrów do Turna? Sam Mielnik też wart zwiedzenia, jest punkt widokowy na kopalnię odkrywkowa kredy i na Bug.

Droga do Janowa Podlaskiego z Zabuża, gdzie przybija prom, wiedzie oznaczonym szlakiem Green Velo. Niestety, przeoczyliśmy duży znak GV w Gnojnie...Niestety, nawet mieszkańcy nie umieli nam wskazać jego usytuowania. Być może jest przy przystani promowej... W każdym razie będzie okazja następnym razem go poszukać. Janów Podlaski ze swoją stadniną jest naprawdę miłym miejscem na odpoczynek. Można tam pochodzić wśród koni, pogłaskać je. Poczuć ich zapach, aksamitny dotyk ich chrap... Karmić nie radziłbym. Droga powrotna wiodła przez Konstantynów, w którym znajduje się pałac. Odnowiona budowla, którą można oglądać z zewnątrz. Polecam. W Siemiatyczach za to można smacznie i niedrogo zjeść obiad domowy. Jak również obejrzeć sobie piękne cerkwie i kościoły. A teraz to, co najbardziej interesuje wszystkich podróżujących rowerami, a szczególnie szosowymi. Cala trasa poza dojazdem z przeprawy promowej w Zaburzu jest asfaltowa. Krótkie odcinki w okolicach Tokar, gdzie trzeba bardzo uważać na dziury, a tak średnią nawierzchni dałbym 4 w 6-stopniowej skali.

🚲 Trasa rowerowa: Okolice NPN Początek trasy: Mońki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 357 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Start Knyszyn, traska 55 km, piękne widoki, pogoda dopisała, zwierzęta też. Jest to doskonała wycieczka, by rozruszać się po zimie, wszystko już zaczyna żyć, ptaki trelą, zieleń zaczyna rozkwitać.

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Grodno: dzień I Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 194,84 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 203 m

Suma podjazdów: 1 996 m

Suma zjazdów: 1 949 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Wyjazd do Grodna. Wyruszając nie wiedzieliśmy co nas tam czeka. Nie spodziewałem się, że będzie to jedna z bardziej fantastycznych wypraw jakie przeżyłem. Ale po kolei. Wyruszyliśmy do Białegostoku wzdłuż S8. Chcąc ominąć roboty drogowe objechaliśmy je przez Zawady i Stare Jeżewo. Białystok objechaliśmy od strony Fast co pozwoliło nam na jazdę ulicami a nie ścieżkami z polbruku. Pierwszy przystanek zaplanowany był Supraślu na obiad. Niestety Supraśl nas troszkę zmoczył a właściwie to zmoczył nam buty. Wszystko inne szybko wyschło a buty niestety przez cały dzień pozostawały wilgotne. W Kopnej Górze skierowaliśmy się do Bohonik. Trochę mam żal, że nie ma tam kierunkowskazu na Sokółkę czy na Bohoniki. My w porę zreflektowaliśmy się ale grupa z Mazowiecka nadłożyła dobre 30-40km. Niestety przez to musieliśmy około godziny czekać na nich w Kuźnicy. Odprawa graniczna po polskiej stronie to formalność, za to obawialiśmy się białoruskiej. A tu...SZOK. uśmiechnięci, pomocni. Niestety musieliśmy swoje odstać a właściwie odsiedzieć w oczekiwaniu na deklaracje, których nie mieliśmy, a które nam dostarczyli i pomogli wypełnić. Dalsza droga do noclegu to już powolna wspinaczka. Dla tych, którzy mieli ponad 100km w nogach była udręką...my nie powiem bardziej na luzie. Na miejsce dotarliśmy ok 20-21. Czas tam o godzinę do przodu :). Pierwsze spostrzeżenie...kierowcy tu nie trąbią na rowerzystów!!!!! Niewyobrażalne....NIE TRĄBIĄ!!! żeby nie było tak miło to powiem, że czasem dość blisko mijają. Ale zawsze bezpiecznie i bez szaleństw. Drogi...poza samym odcinkiem przy dojeździe do przejścia granicznego od strony Grodna, gdzie nawierzchnia posypana jest grysikiem to dałbym nawet 5/6. Po tak wyczerpującym dniu na powitanie i wstępny posiłek dostaliśmy czarny salceson, słoninę, czarny chleb i po kieliszku najlepszej regionalnej wódki :)....ależ to było smaczne :D. Później ruska bania z rózgami i dopiero właściwa kolacja :).

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa II. Na łonie Wigierskiego Parku Narodowego Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 289 m

Suma zjazdów: 247 m Damjen78 poleca tę trasę Do Nowinki docieramy szerokim poboczem zatłoczonej krajówki. Od Krusznika przez Zakąty poruszamy się drogą gruntową poprzez urokliwą polanę nad jeziorem (camping). Z Czerwonego Krzyża po Mikołajewo prowadzi nas piaszczysty, utwardzony trakt (tzw. tarka). Podobnie na odcinku przez Leszczewo w kierunku Małej Huty (szczególnie ciężki odcinek przez las, gdzie momentami była potrzeba podprowadzania roweru). Dłuższy przystanek urządzamy sobie w Wigrach u stóp tamtejszego zespołu pokamedulskiego widocznego z dala dzięki dwóm kościelnym wieżom i wpadającej w róż elewacji. Niestety nie udaje się znaleźć dogodnego punktu widokowego na wodną taflę wigierskiego jeziora.

🚲 Trasa rowerowa: Do zwalonego mostu w Kruszewie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 378 m

Suma zjazdów: 1 395 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Trochę o moście z netu: "Na przełomie XIX i XX wieku powstała carska droga strategiczna, przecinająca rozlewiska Narwi. W roku 1903 zakończono budowę drewnianego mostu o długości 365 m, który został zniszczony już w 1915 w czasie przesuwającego się frontu niemiecko-rosyjskiego. Ponownie most odbudowano dopiero w roku 1928. Nie była to jednak dobra konstrukcja. Tak długi most, o wysokości 7,5 metra ponad lustro wody, wykonano bez bali oporowych i krzyżaków usztywniających jarzma. W wyniku tego wykazywał on silne wahania boczne podczas przejazdu samochodów. Autobusy przed przejazdem zatrzymywały się, pasażerowie przechodzili pieszo, zaś autobus bardzo powoli pokonywał most bez obciążenia. Most ponownie uległ zniszczeniu, tym razem w wyniku działań podczas II wojny światowej. Na skarpie przyczółka od strony Kruszewa do dziś widoczne są ślady po pociskach artyleryjskich. Przyczynę, dla której nie zdecydowano się na kolejną odbudowę przeprawy, wyjaśnia miejscowa legenda - od chwili wzniesienia mostu (w 1903 i 1928 r.) za każdym razem po 11 latach wybuchała wojna światowa..."

🚲 Trasa rowerowa: Zielone Świątki na Zielonych Kurpiach Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 206,13 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 388 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Jeśli mógłbym dać podtytuł trasy, to brzmiałby: kolarze i rowerzyści wspierajcie się w potrzebie. Ale do tego dojdę w dalszej relacji z podróży na Kurpie. Podróż, do której zbierałem się od jakiegoś czasu, musiałem odbyć sam. Towarzystwo rozpierzchło mi się po świecie i nie miałem z kim jechać. Więc udałem się przez Łomżę w kierunku Nowogrodu, który sam w sobie stanowi fajny punkt docelowy na wycieczki. Można zajrzeć do skansenu, odwiedzić fortyfikacje na Narwią. Ale moim punktem docelowym był Myszyniec a Nowogród już kilka razy odwiedziłem. Myszyniec, jak wiele małych miasteczek, skupiony jest wokół okazałego kościoła. Niestety droga krajowa biegnąca do Olsztyna jest dość ruchliwa i lepiej szukać alternatywnych dróg, żeby dojechać rowerem do Myszyńca. Z Myszyńca przez Wykrot udałem się do kolejnego ładnego kościoła w Kadzidle a następnie przez Lejsę do Ostrołęki. Cała trasa przebiegała lokalnymi drogami o bardzo znikomym ruchu samochodowym. Dodam, że bardzo długie odcinki przez lasy :). Pięknie się prezentowała trasa. Ostrołęka to nadal dla mnie nieodkryte miasto. Co rusz znajduję tu ładne miejsce - tym razem pomnik gen. Józefa Bema. Po wyjeździe z Ostrołęki zauważyłem, że mam tzw. kapcia w tylnym kole. Na szczęście miałem zapasową gumę i po chwili mogłem jechać. Po przejechaniu kilku kilometrów znowu guma!! A zapasu już nie miałem :((. I wtedy pojawił się anioł. Jak większość z nas, widząc idącego rowerzystę, spytał się, czy wszystko ok... zapytałem o zapas i.... najpierw telefon do przyjaciół, a później przywiózł mi samochodem swoją starą dętkę wraz z duża pompką. Dzięki niemu mogłem odwołać alarm w domu i dojechać rowerem te 60-70 km. Dziękuję ...dziękuję...dziękuję. Zaciągnąłem duży dług wdzięczności, który mam nadzieję kiedyś na trasie spłacić jakiemuś pechowemu rowerzyście :).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.