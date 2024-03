Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozmyślasz nad wycieczkę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. podlaskim ma być od 8°C do 20°C. Nie powinno padać. W niedzielę 24 marca w woj. podlaskim ma być od 1°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 77%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,54 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 417 m

Suma zjazdów: 416 m Rowerzystom trasę poleca Faramka

Wyprawa Pojezierze Suwalskie 2011 Baza wypadowa: Becejły (Pensjonat Wasilis) Dzień 4. Wigierski Park Narodowy Z Becejł wyruszyliśmy asfaltem wzdłuż Szelmentów, dotarliśmy do Leszczewa położonego na południu jeziora Szelment Duży. Stąd czerwonym szlakiem rowerowym pojechaliśmy w stronę drogi krajowej nr 8, cały czas szuterkiem. Następnie po przekroczeniu głównej drogi skierowaliśmy się w stronę Dębowa (nawierzchnia: szuter z poprzecznymi koleinami, tzw. mózgotrzepy). Do Wiatrołuży dotarliśmy lasem - to już Wigierski Park Narodowy. Stąd asfaltem do Lipniaka i... trochę kombinacji ze szlakami, ścieżkami. W Nowej Wsi znów wjechaliśmy do lasu (piękna trasa niebieskim szlakiem rowerowym). Od Leszczewa już tylko "rzut beretem" do jeziora Wigry. Dłuższy postój: przy klasztorze pokamendulskim w Wigrach (można pozwiedzać, pojeść, popić). Później chwila relaksu (i kąpiel) nad samym jeziorem.

Powrót głównie asfaltem, z wyjątkiem lasu między Piertaniami a Wysoką Górą. W Kaletniku: kościół i jezioro Kaletnik. Dalsza droga to "nudny asfalt". W Zaboryszkach nie dojechaliśmy do głównej drogi, tylko skręciliśmy w lewo (na Dębniak) i przecięliśmy (po raz drugi tego dnia) drogę krajową nr 8. Minęliśmy Fornetkę i zatrzymaliśmy się w Rybalni nad Szelmentem Małym - akurat na zachód słońca... :) Do Becejł dotarliśmy urokliwą drogą leśną wzdłuż jeziora Jodel.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 9. Sztabin-Goniądz Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,19 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 708 m Rowerzystom trasę poleca Kanczi_waw Tego dnia dojechaliśmy do Goniądza, niestety z powodu nadchodzącej burzy pogasiliśmy dla bezpieczeństwa telefony (fragment trasy został dorysowany). W sumie zrobiliśmy około 45 km. Trasa przyjemna, przez spory odcinek drogi jedzie się bezpośrednio przy rzece. Trasa tego dnia była tak jak co dzień: około 70% asfalt i 30% drogi utwardzone. Cały dzień poruszaliśmy się PSB (Podlaskim szlakiem Bocianim - kolor czerwony).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Białowieży Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,05 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 430 m Fotoimpresje poleca tę trasę rowerzystom Wyruszyliśmy z miejsca naszego zakwaterowania w Suszczym Borku, asfaltem do Narewki i dalej w kierunku wsi Gruszki.

Za gruszkami juz tylko przez las drogami gruntowymi ale twardymi do Białowieży. Po drodze zobaczyliśmy między innymi żubry w rezerwacie pokazowym i zwiedziliśmy skansen w Białowieży.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 1 kwietnia o poranku Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 509 m

Suma zjazdów: 520 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Kwiecień przywitał się lekko zamglonym porankiem. Słoneczko już wzeszło, ptaszyska dzioby zaczęły drzeć...no cóż, trzeba korzystać i pędzić do pracy :). OCZYWIŚCIE SKRÓTEM :). Grzymały, Ostróżne, Tabędz i Czerwony Bór. Później zdecydowałem się na przejazd trasą Zambrów - Łomża co uważam za niezbyt rozsądny pomysł. Droga jest bardzo zniszczona, szczególnie boczny pas. Bez tzw "marginesu", więc trzeba uważać na samochody. A tych jest naprawdę dość dużo. W Zbrzeźnicy skręciłem w kierunku Klimasz i wyjechałem w Zambrowie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na pierogi do Tykocina Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 107,78 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 984 m

Suma zjazdów: 921 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Pierwsza setka w tym roku już zaliczona. Tym razem wybraliśmy się do Tykocina, wzdłuż nowo otwartej ósemki. Wiatr....chyba najgorsza moja zmora. A trzeba było blisko 50 km pod wiatr wiosłować....ale co zrobić. Po drodze rozglądałem się za bocianami, ale niestety jeszcze nie wróciły. Żurawie, czajki i owszem, ale bocianów ani widu, ani słychu. W samym Tykocinie jak zawsze spokojnie, klimatycznie. Tym razem natknęliśmy się na kilka wycieczek młodzieży z Izraela. Dzieciaki, jak to dzieciaki, więcej ich wpatrywało się w komórki niż w oblicze przewodników :). My "odkryliśmy" nowo otwartą Pierogarnie Tykocinską. Polecam, naprawdę smaczne i nie tak drogie potrawy. Droga powrotna przez Sikory, Kulesze do Jabłonki Kościelnej. Tym razem Z WIATREM!!!! :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa rowerowa Białystok - Kiermusy Początek trasy: Tykocin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 68 m

Suma zjazdów: 51 m Guber poleca tę trasę

Trasa ma swój początek w Białymstoku, na skrzyżowaniu Szosy Warszawskiej i ulicy Sikorskiego. Kierujemy się poboczem w stronę stolicy. Po prawej mijamy Makro oraz McDonald’s, jedziemy cały czas ulicą. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, jadąc prosto około 8km, mijamy między innymi Choroszcz i Żółtki. Za mostem na Narwi, skręcamy w prawo z głównej szosy do Złotorii (na drogę do Tykocina). Przejeżdżamy przez Złotorię podziwiając po prawej stronie widok na dolinę rzeki. Dalej już do samego Tykocina prowadzi asfaltowa, pagórkowata droga, z pięknymi krajobrazami Podlasia. Mijamy miejscowość Siekierii i dojeżdżamy do Tykocina. Tam, już przez całe miasteczko, droga jest z kostki brukowej. Podążamy niebieskim szlakiem. Po prawej stronie mijamy zabytkowe mury klasztoru oraz Kościół, dojeżdżamy do Synagogi z 1642r. Obecnie mieści się tam muzeum (czynne codziennie, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych, od godziny 10 do 17). Obok Synagogi mieści się mała restauracja serwujące tradycyjne żydowskie potrawy. Następnie cofamy się do skrzyżowania przed Synagogą i skręcamy w prawo do Jeżewa, a na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Kiermus. Jedziemy drogą asfaltową ok. 2 km do Pentowa. Znajduje się tam Europejska Wioska Bocinania, gdzie na stosunkowo niewielkim terenie znajduje się około 20 bocianich gniazd. Następnie cofamy się do drogi asfaltowej i kierujemy się w prawo w stronę Kiermus. Jest to miejscowość z kompleksem domków, hotelem i karczmą, nazywana "ostoją żubra i tradycji szlacheckiej". Gdy wjeżdżamy do Kiermus, od razu po lewej stronie rzucają nam się w oczy cztery domki, tzw "Dworskie Czworaki". Każdy z nich zdobiony w inny sposób przyciąga swoim widokiem. Jeden to chata garncarza, drugi bartnika, trzeci tkacza a czwarty rolnika. Niestety domków nie możemy zwiedzić od wewnątrz ponieważ jest to część tutejszej bazy noclegowej. Naprzeciw domków dumnie stoi "Dworek nad Łąkami", który stanowi główne centrum noclegowe Kiermus, oraz tuż obok "Karczma Rzym", gdzie można posilić się staropolskim jadłem. Tu wycieczka dobiega końca, więc spokojnie możemy się udać na posiłek i zasłużony odpoczynek.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow - Pisz - Szczuczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 226,06 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 284 m R_krzysztof poleca tę trasę

Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się.

Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę bardzo dobra. 5/6.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Do majątku Lewickie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 238 m

Suma zjazdów: 266 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom Krótka trasa - 22 km. Trochę, można powiedzieć, powrót do przeszłości. Znalazłem na necie takie oto informacje o tym majątku: "Dwór była własnością rodu Nowickich, właścicieli okolicznych dóbr. Już w 1540 r. Maciej Lewicki, późniejszy podsędek i sędzia ziemski bielski, tytułował się dziedzicem na Niewodnicy. Nazwisko rodowe Macieja na trwałe złączyło się z tą miejscowością. O karierze Macieja Lewickiego zadecydował w dużym stopniu ożenek z księżniczką Anną Porycką ze Zbaraża. Ta niezwykle energiczna kobieta po owdowieniu przez pół stulecia, aż do końca XVI wieku, zarządzała podlaską schedą Lewickich. W 80. latach XVII w. Niewodnica Lewickich jako posag przeszła w ręce Gąsowskich, a sto lat później w ręce Orssettich. Dwór był świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w 1812 r., gdy uciekający przed wojskami napoleońskimi Rosjanie wywieźli do Rosji marszałka szlacheckiego obwodu białostockiego Wiktora Grądzkiego, ówczesnego właściciela Niewodnicy Lewickich. Jego to córka, urodzona w 1813 r., wniosła w posagu dobra Tadeuszowi Nowickiemu. Nowiccy w 2. połowie XIX w. zbudowali pałac, którego ruiny dziś bieleją wśród fragmentów zieleni dawnego parku."

Historia tego dworu pokazuje, że to, co człowiek zbudował, być może w pocie czoła, i tak obróci się w ruinę. Lepiej podziwiać dzieła stwórcze - są nieprzemijające.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy na południe od Biełegostoku Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto

Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi. Obwodnica Juchnowiec to szlak dość monotonny ukazujący rozległe pola i łąki południowych stron Białegostoku. Najciekawszym miejscem na szlaku jest dawna cerkiewna wieś Wojszki, w której zobaczymy wiele przepięknych starych drewnianych domów - każdy w innym kolorze, zdobieniu drzwi i okiennic. Inną ciekawostka jest cerkiew parafialna w Kożanach. Jednak prócz tych dwóch wsi nic innego specjalnie nie zobaczymy, dlatego dla własnego bezpieczeństwa trasę najlepiej pokonać samochodem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy wokół rzeki Netty Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 184 m GR3miasto poleca tę trasę Oznakowany kolorem niebieskim szlak rowerowy, wiedzie wokół rzeki Netty drogami asfaltowymi i gruntowymi. Krajobraz ukazuje tu rozległe malownicze łąki, pola i pastwiska. Co rusz przecinamy liczne kanały melioracyjne rzekę Nettę i Kanał Augustowski. To świetna trasa jednak miejscami trochę słabo oznakowana.

Nawiguj

