Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim proponujemy na weekend.

Rowerem po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 24 lutego w woj. podlaskim ma być od 7°C do 13°C. Nie powinno padać. W niedzielę 25 lutego w woj. podlaskim ma być od 6°C do 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 23% do 48%. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy wokół Strękowej Góry Początek trasy: Wysokie Mazowieckie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podjazdów: 118 m

Suma zjazdów: 121 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto

Szlak rowerowy wokół Strękowej Góry to krótka trasa nad zakolami Narwi, wiodący śród pól, łąk i pastwisk. Trasa wiedzie z dala od ruchu samochodowego, głównie utwardzonymi drogami gruntowymi, miejscami także gruntowymi oraz asfaltowymi. Szlak oznakowany jest kolorem zielonym.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa III. Z biegiem Kanału, ku granicy Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 409 m Trasę dla rowerzystów poleca Damjen78 Wyprawa wzdłuż Kanału Augustowskiego, czyli prawdziwego majstersztyku XIX-wiecznej sztuki irygacyjnej, po granicę z Białorusią. Na granicy zwiedzamy odnowioną śluzę Kurzyniec (dzięki uprzejmości strażników granicznych) z widokiem na białoruski brzeg.W drugiej części trasy czeka nas przejazd w sąsiedztwie granicy przez malownicze wioski z drewnianą zabudową (ręka odruchowo sięga po aparat). Przed Lipskiem łapie nas niestety ulewa. Po jej przeczekaniu, jadąc pod lekka presją czasu, docieramy do ukrytego w lesie przystanku kolejowego w Jastrzębnej. Nadjeżdżający szynobus udziela nam schronienia przed kolejną nadciągającą chmarą. Poza nawierzchniami asfaltowymi trasa etapu prowadzi, od śluzy Paniewo po Mikaszewo, leśną drogą za czarnym szlakiem rowerowym (wzdłuż brzegu Jeziora Mikaszewo). Od Rygola po śluzę Kudrynki ponownie gruntową nawierzchnią, a następnie leśnymi duktami (szlak bardzo dobrze oznaczony,a trasa przejezdna poza krótkim piaszczystym odcinkiem). Z Rudawki trasa wiedzie początkowo szerokim gościńcem aż po Wołkusz o ile mnie pamięć nie myli. Potem jeszcze gruntowy trakt za Bartnikami, przez Starożyńce. Po przyjeździe do Augustowa krążąc po centrum przekraczamy wg. wskazań licznika barierę 100 kilometrów. Śluzy, jeziora, drewniane domostwa decydują o tym, że przyznaję tej trasie palmę pierwszeństwa pośród szlaków przebytych w okolicach Augustowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Augustowie

🚲 Trasa rowerowa: turystycznie na koniec kwietnia Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 079 m

Suma zjazdów: 1 056 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Koniec kwietnia nie zapowiadał się zbyt dobrze. Ranek przywitał wielkimi kałużami po nocnej ulewie, temperatura bliska zeru....brrrrr. Towarzystwo rozjechało się na "majówkę" po całym świecie....i jak tu zmobilizować się na coś dłuższego?

Po pierwsze, trzeba się po prostu ruszyć a reszta to już tylko kwestia pomysłu i "fantazji" :). W związku z tym, że samotnie przyszło mi jeździć więc mogłem w turystycznym tempem sobie pomykać przed siebie.

Za pierwszy cel postawiłem sobie dojechanie do wsi Cibory-Kołaczki. Znajduje się tam kościółek z końca XVIIIw, który pierwotnie znajdował się w pobliskich zawadach a w 1980 roku przeniesiony do Cibor. Niestety kolejny raz spóźniłem się o kilka minut i nie mogłem zajrzeć do środka. We wsi Zalesie Łabędzkie należy skręcić w kierunku Zambrzyc Jankowo. Droga niestety (dla szosówek) droga jest szutrowa, co za tym idzie należy uważać na różnego typu pułapki typu dziur i piaszczystych poboczy. Na szczęście droga dość dobrze ubita lecz fragment przez las to już inna bajka. Ale przejechałem czyli można również szosowym rowerem to pokonać. Sam dojazd do S8, która jest w budowie jest trochę uciążliwy ze względu na zalegające kamienie i błoto. Ale to raptem 500m więc w najgorszym razie można ten odcinek przejść.

Kolejny cel - Wizna a wcześniej Góra Strękowa ze swoim "Wzgórzem 126", czyli linia obrony SGO "Narew" w wojnie obronnej w 1939 pod dowództwem kpt W. Raginisa. Żeby tam się dostać to trzeba zjechać z asfaltu i przejechać ok 400m piaszczystą, rozjechaną przez samochody i quady dróżką. Na wzgórzu jest punkt widokowy na dolinę Narwi, jest wiata , pod którą można odpocząć. Lecz najpierw trzeba pokonać odcinek Carskiego Traktu z jego naprawdę koszmarnym asfaltem. Kłopot w tym, że w każdej chwili na jezdnie lub na pobocze może wyjść łoś lub inny zwierzak a tu trzeba uważać, żeby nie najechać na jakąś dziurę. Co prawda udało mi się wypatrzeć w przecince króla tutejszych lasów, lecz gdy próbowałem wyjąć aparat on już zniknął w lesie.

Wizna - zjeżdżona przeze mnie dość dokładnie lecz za każdym razem coś nowego dorzucam do wspomnień. Tym razem mural poświęcony por Stanisławowi Brykalskiemu, który był dowódcą artylerii na odcinku Wizny w 1939. Poprzednim razem nie mogłem go, tzn murala, namierzyć a znajdował się na przeciwko pozostałych dwóch. Powrót do domu wzdłuż rozlewiska Narwi. O ile ptaków nie było zbyt wiele to ich miłośników całe zastępy. Uzbrojeni w wielkie lornetki i teleobiektywy oblegali pobocza drogi do Grąd Woniecko. W Cholewach mogłem w końcu zjechać do lasu i odwiedzić mogiłę 1000 obywateli polskich żydowskiego pochodzenia zamordowanych w 1941 przez niemieckich oprawców. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tej zbrodni. Jak wspomniałem trzeba uważać na nawierzchnię. Szutr, dziury w asfalcie więc dam notę 3 na 6.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: 1 kwietnia o poranku Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 509 m

Suma zjazdów: 520 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Kwiecień przywitał się lekko zamglonym porankiem. Słoneczko już wzeszło, ptaszyska dzioby zaczęły drzeć...no cóż, trzeba korzystać i pędzić do pracy :). OCZYWIŚCIE SKRÓTEM :). Grzymały, Ostróżne, Tabędz i Czerwony Bór. Później zdecydowałem się na przejazd trasą Zambrów - Łomża co uważam za niezbyt rozsądny pomysł. Droga jest bardzo zniszczona, szczególnie boczny pas. Bez tzw "marginesu", więc trzeba uważać na samochody. A tych jest naprawdę dość dużo. W Zbrzeźnicy skręciłem w kierunku Klimasz i wyjechałem w Zambrowie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 8. Mikaszówska - Sztabin Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 1 419 m

Suma zjazdów: 1 422 m Rowerzystom trasę poleca Kanczi_waw

Kolejny dzień rozpoczął się słonecznie, jednak niestety po jakiś 3 kilometrach nastąpiła olbrzymia ulewa, która towarzyszyła nam przez około pół dnia. Ale cóż, nie ma przebacz, czas nas nagli, więc wkładamy pokrowce na sakwy (no chyba że ktoś ma nieprzemakalne) i trzeba jechać dalej.

Trasę zaczynamy od odcinka leśnego, którym podążamy w kierunku Rudawki (szlak czerwony PSB), dalej przez Wolkusz (gdzie znowu chwila przerwy ze strażą graniczną, ze względu na tereny przygraniczne). Dalej trochę zjechaliśmy z naszego początkowego szlaku, ze względu na zmęczenie po deszczowej pogodzie. W każdym bądź razie za Żabickie skończyły się drogi leśne i dalej już tylko po asfalcie. Trasę kończyliśmy szlakiem R65 (Rowerowy Pierścień Suwalszczyzny).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: WOKÓŁ FORTU IV TWIERDZY OSOWIEC Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,91 km

Czas trwania wyprawy: 60 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podjazdów: 26 m

Suma zjazdów: 23 m Turystyka poleca tę trasę rowerzystom

Miejsce: nieopodal Carskiej Drogi, na terenie Obwodu Ochronnego Osowiec, ok. 10 km za Goniądzem w kierunku południowym w stronę Laskowca (Strękowej Góry).

Carska Droga to zakątek Parku, gdzie na pewno spotkasz sie oko w oko z królem Biebrzy - łosiem. Jedź uważnie, rozglądaj się na około i po chwili zobaczysz łosia wychodzącego z przydrożnych zarośli lub dostojnie kroczącego po asfalcie.

W sezonie można wybrać się na grzyby- prawdziwki, kożlaki, podgrzybki szybko zapełnią Twój koszyk.

Początek ścieżki znajduje się po przeciwległej stronie parkingu zlokalizowanego obok Carskiej Drogi. Atrakcje: Trasa ścieżki mierzy 4,5 km i prowadzi w dużej części przez suche bory sosnowe porastające piaszczyste wydmy. W środkowym biegu ścieżka dociera do krawędzi doliny Biebrzy, skąd rozpościera się ładny widok na okoliczne bagienne łąki i zarośla. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są ruiny Fortu IV (Nowego) Twierdzy Osowiec. Fort ten zbudowany został jako ostatni element Twierdzy stąd nosi również nazwę fortu Nowego. Wybudowany został on niemalże w całości z betonu, a później zamaskowany przez przykrycie pisakiem. Jego głównym zadaniem była kontrola południowego odcinka Carskiej Drogi oraz fragment doliny Biebrzy poniżej Fortu III. W sąsiedztwie znajduje się także rów forteczny. Cała trasa jest również bardzo ciekawa pod względem florystycznym, a zimą w okolicy nierzadko można wypatrzyć łosia.

Jak dotrzeć: Z Goniądza najłatwiej udać się samochodem, wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer/łącznie ok. 25 km; należy kierować się na południe Carską Drogą (niebieski szlak turystyczny) w stronę Laskowca. Po przejechaniu skrzyżowania z główną drogą Białystok-Ełk po ok. 5 km od skrzyżowania po lewej stronie obok leśnej drogi znajduje się parking, zaś po przeciwnej Tablica informacyjna, która jest zarazem początkiem ścieżki. Czas wyprawy pieszej to 2-4 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osiowcu Twierdzy (obok siedziby z BPN) można zakupić przewodnik po ścieżce oraz mapę Parku. spowrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Jadąc kilka kilometrów dalej można zatrzymać się przy wieży widokowej położonej niedaleko ściezki edukacyjnej "Długa luka".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie. Odcinek 10.: Goniądz - Strękowa Góra Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 1 393 m

Suma zjazdów: 1 399 m Rowerzystom trasę poleca Kanczi_waw

Ten dzień był dla nas bardzo męczący, a główną przyczyną tego stanu była droga (Droga Carska). Po wyjechaniu z Goniądza i minięciu trasy krajowej 65 zaczęła się nasza najgorsza trasa. Cały czas asfalt, zero górek i dołków, prawie brak zakrętów i jak tu jechać, jak po horyzont widać prosty asfalt i dookoła drzewa? No ale jakoś trzeba minąć ten odcinek. Próbowaliśmy go jednak nieco urozmaić. Zwiedziliśmy sobie dodatkowo dwa szlaki przyrodnicze oznaczone na zielono: "Wokół IV fortu" oraz "Grobla Honczarowska". Poza tymi odcinkami prawie cały czas trzymaliśmy się PSB (Podlaski Szlak Bociani).

Więcej informacji znajdziecie w waypointach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa II. Na łonie Wigierskiego Parku Narodowego Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 289 m

Suma zjazdów: 247 m Trasę dla rowerzystów poleca Damjen78 Do Nowinki docieramy szerokim poboczem zatłoczonej krajówki. Od Krusznika przez Zakąty poruszamy się drogą gruntową poprzez urokliwą polanę nad jeziorem (camping). Z Czerwonego Krzyża po Mikołajewo prowadzi nas piaszczysty, utwardzony trakt (tzw. tarka). Podobnie na odcinku przez Leszczewo w kierunku Małej Huty (szczególnie ciężki odcinek przez las, gdzie momentami była potrzeba podprowadzania roweru). Dłuższy przystanek urządzamy sobie w Wigrach u stóp tamtejszego zespołu pokamedulskiego widocznego z dala dzięki dwóm kościelnym wieżom i wpadającej w róż elewacji. Niestety nie udaje się znaleźć dogodnego punktu widokowego na wodną taflę wigierskiego jeziora.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Augustowie

🚲 Trasa rowerowa: Do granicy w Jałówce Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,06 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 256 m

Suma zjazdów: 261 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje

Tradycyjnie z Suszczego Borka przez Podlewkowie pojechaliśmy w kierunku Zalewu Siemianowskiego.

Trasa cały czas lokalnymi drogami asfaltowymi ale ruch samochodów niewielki. Czasem zdarzały się tiry.

W Jałówce widzieliśmy jedną z ładniejszych na naszych szlakach cerkiew, podjechaliśmy też do granicy. Tuż przed granicą jest stary cmentarz z grobem znanej z powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem Rodziny Bohatyrewiczów, oraz ruiny kościoła zniszczonego w czasie wojny. Samego grobu nie obszukaliśmy Powrót tą samą trasą trochę tylko modyfikowaną w miarę możliwości wyboru drogi.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Hajnówce

🚲 Trasa rowerowa: Do Suraża Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,62 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 360 m

Suma zjazdów: 366 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza traska typowo rodzinna około 35 km bez walorów krajoznawczych i przyrodniczych, ale jak najbardziej edukacyjna. Odwiedziłem muzeum w Surażu (archeologiczno-etnograficzne) porozmawiałem sobie z panem Litwienczukiem, przeniosłem się w "przeszłość", no i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o Podlasiu. Pan Litwieńczuk to już ponad 80-letni mężczyzna, ale bardzo ciekawie opowiada o swoich eksponatach i o dawnych dziejach Podlasia. Jak ktoś lubi historię, archeologię i etnografię, no i słuchać, to polecam tę wycieczkę jako rodzinną, bo niedługą. My pojechaliśmy do Uchowa PKP i stamtąd przez Suraż do domu.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.