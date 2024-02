Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 2 - 3 marca? Sprawdź proponowane szlaki

Rozważasz trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 marca w woj. podlaskim ma być od 6°C do 11°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 marca w woj. podlaskim ma być od 4°C do 11°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: 1 maja Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,07 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 654 m

Suma zjazdów: 614 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof 1 maja, bywało, że ociekałem potem od upałów. Niestety w tym roku temperatury nie rozpieszczały. Do tego jeszcze dość silny wiatr, który dawał się we znaki. Jacek tym razem nie narzucał zbyt dużego tempa i praktycznie cała trasę pokonywaliśmy obok siebie. Tym razem postanowiliśmy...no dobra...ja postanowiłem jechać przez Kałęczyn. Ty niemiła niespodzianka. Okazało się, że główna droga prowadzi w pole a boczna jest jak najbardziej "główną" :). Musieliśmy więc przebić się przez piachy do asfaltu. :) Dalsza droga przebiegła bez problemów w nawigacji :). Jeśli dojeżdżaliśmy do jakiegoś rozjazdu to padało tylko pytanie...w lewo, w prawo czy prosto? Tym sposobem wyszło całkiem fajne kółeczko.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Do Siemianówki Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,48 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 192 m

Suma zjazdów: 186 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje

Wyjechaliśmy z Suszczego Borka w kierunku Narewki szosa łatwa, asfaltowa, potem w kierunku Nowego Masiewa i tam w lewo przez las wzdłuż granicy z Białorusią droga gruntową ale twardą. Dopiero za lasem droga zrobiła się bardziej piaszczysta. Przez wieś Babia Góra prze która prowadzi droga brukowana kamieniami dotarliśmy do Siemianówki, odpoczynek na wieży widokowej i dalej znów lokalną asfaltówką przez Tarnopol Lewkowo Nowe i Grodzisk do Narewki na obiad a z Narewki tą samą drogą powrót na kwaterę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa III. Z biegiem Kanału, ku granicy Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 409 m Trasę dla rowerzystów poleca Damjen78 Wyprawa wzdłuż Kanału Augustowskiego, czyli prawdziwego majstersztyku XIX-wiecznej sztuki irygacyjnej, po granicę z Białorusią. Na granicy zwiedzamy odnowioną śluzę Kurzyniec (dzięki uprzejmości strażników granicznych) z widokiem na białoruski brzeg.W drugiej części trasy czeka nas przejazd w sąsiedztwie granicy przez malownicze wioski z drewnianą zabudową (ręka odruchowo sięga po aparat). Przed Lipskiem łapie nas niestety ulewa. Po jej przeczekaniu, jadąc pod lekka presją czasu, docieramy do ukrytego w lesie przystanku kolejowego w Jastrzębnej. Nadjeżdżający szynobus udziela nam schronienia przed kolejną nadciągającą chmarą. Poza nawierzchniami asfaltowymi trasa etapu prowadzi, od śluzy Paniewo po Mikaszewo, leśną drogą za czarnym szlakiem rowerowym (wzdłuż brzegu Jeziora Mikaszewo). Od Rygola po śluzę Kudrynki ponownie gruntową nawierzchnią, a następnie leśnymi duktami (szlak bardzo dobrze oznaczony,a trasa przejezdna poza krótkim piaszczystym odcinkiem). Z Rudawki trasa wiedzie początkowo szerokim gościńcem aż po Wołkusz o ile mnie pamięć nie myli. Potem jeszcze gruntowy trakt za Bartnikami, przez Starożyńce. Po przyjeździe do Augustowa krążąc po centrum przekraczamy wg. wskazań licznika barierę 100 kilometrów. Śluzy, jeziora, drewniane domostwa decydują o tym, że przyznaję tej trasie palmę pierwszeństwa pośród szlaków przebytych w okolicach Augustowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Augustowa

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Kulikówka Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,76 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 498 m

Suma zjazdów: 471 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

N: 53°15′38.88″ E: 22°57′56.88″ Dla mnie osobiście wspaniałe miejsce (szkoda, że tak późno odkryłem): czysta woda, słychać "tętno" Puszczy Knyszyńskiej. Koniecznie odwiedzę te miejsce wiosną i skupię się na rzeczce, bo naprawdę jest przeurocza.

Polecam: trasa około 40 km. Start w Borusówce, gdzie dotarłem PKP - koszt biletu 13,50 pln w tym 7 pln za rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Ełk - promenada Początek trasy: Grajewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 544 m Rowerzystom trasę poleca Anna.adamczak Trasa pokonująca w całości ełcką promenadę, łatwa i przyjemna, ze wspaniałymi widokami na jezioro, przejazdami przez mostki na rzece Ełk, no i oczywiście postojem w jednej z nadjeziornych kawiarni na zastrzyk energii :-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Grajewa

🚲 Trasa rowerowa: Zielone Świątki na Zielonych Kurpiach Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 206,13 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 388 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Jeśli mógłbym dać podtytuł trasy, to brzmiałby: kolarze i rowerzyści wspierajcie się w potrzebie. Ale do tego dojdę w dalszej relacji z podróży na Kurpie. Podróż, do której zbierałem się od jakiegoś czasu, musiałem odbyć sam. Towarzystwo rozpierzchło mi się po świecie i nie miałem z kim jechać. Więc udałem się przez Łomżę w kierunku Nowogrodu, który sam w sobie stanowi fajny punkt docelowy na wycieczki. Można zajrzeć do skansenu, odwiedzić fortyfikacje na Narwią. Ale moim punktem docelowym był Myszyniec a Nowogród już kilka razy odwiedziłem. Myszyniec, jak wiele małych miasteczek, skupiony jest wokół okazałego kościoła. Niestety droga krajowa biegnąca do Olsztyna jest dość ruchliwa i lepiej szukać alternatywnych dróg, żeby dojechać rowerem do Myszyńca.

Z Myszyńca przez Wykrot udałem się do kolejnego ładnego kościoła w Kadzidle a następnie przez Lejsę do Ostrołęki. Cała trasa przebiegała lokalnymi drogami o bardzo znikomym ruchu samochodowym. Dodam, że bardzo długie odcinki przez lasy :). Pięknie się prezentowała trasa. Ostrołęka to nadal dla mnie nieodkryte miasto. Co rusz znajduję tu ładne miejsce - tym razem pomnik gen. Józefa Bema. Po wyjeździe z Ostrołęki zauważyłem, że mam tzw. kapcia w tylnym kole. Na szczęście miałem zapasową gumę i po chwili mogłem jechać. Po przejechaniu kilku kilometrów znowu guma!! A zapasu już nie miałem :((. I wtedy pojawił się anioł. Jak większość z nas, widząc idącego rowerzystę, spytał się, czy wszystko ok... zapytałem o zapas i.... najpierw telefon do przyjaciół, a później przywiózł mi samochodem swoją starą dętkę wraz z duża pompką. Dzięki niemu mogłem odwołać alarm w domu i dojechać rowerem te 60-70 km. Dziękuję ...dziękuję...dziękuję. Zaciągnąłem duży dług wdzięczności, który mam nadzieję kiedyś na trasie spłacić jakiemuś pechowemu rowerzyście :).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Północna część Wigierskiego Parku Narodowego Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 801 m Rowerzystom trasę poleca Elganowii

Trasa od Piertań do Krzywego przez Lipniak łącząca różne trasy rowerowe. Spora część prowadzi lasami z dużymi podjazdami i szybkimi zjazdami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesienny wypad do Puszczy Knyszyńskiej Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 61,26 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 751 m

Suma zjazdów: 1 824 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Pogoda dopisała, widoki też, już wszystko pomału przybiera barwy jesienne i bardzo ładnie to zaczyna wyglądać. Warto wyjechać w teren i skorzystać z pogody.Trasa około 60 km, start w Czarnej Białostockiej i właściwie to w 70% wiedzie przez PK. Polecam jako fajny wypad szczególnie teraz.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Okolice Serpelic Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 89 m

Suma zjazdów: 60 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Adi1210 Malownicza trasa, urozmaicona widokowo. Głównie asfalt. Na odcinku powrotnym z Wandopola do Serpelic droga gruntowa miejscami piaszczysta. Jadąc z Borsuk do Gnojna, przepiękny punkt widokowy na zakole i dolinę Bugu. Fotki w załączeniu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Siemiatyczach

🚲 Trasa rowerowa: do Wąsosza. Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 166,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 1 110 m

Suma zjazdów: 1 126 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Nareszcie ciepło. Ciepło i słonecznie. Niestety nie wziąłem pod uwagę, że to pierwsza tak słoneczna wyprawa w tym roku o czym skóra przypomniała mi wieczorem. Podróż rozpocząłem z Adamem, lecz był on ograniczony czasowo i wspólnie dojechaliśmy do Wizny. Tu nasze drogi się rozeszły. On pojechał przez Łomżę do domu a ja pojechałem do Radziłowa i dalej do Wąsosza. Ogólnie punktem B na mojej trasie była mała wioska Kramarzewo ze starym, drewnianym kościółkiem z pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwotnie stał on w Radziłowie a na początku lat 80 XX wieku został przeniesiony do Kramarzewa. Konstrucyjnie, wiekowo i "podrózniczo" podobny do kościoła z Cibor - Kołaczek, który odwiedziłem chyba dwa tygodnie temu. Niestety ta perełka architektury sakralnej nie jest w żaden sposób oznakowana i można ominąć. Mnie to się akurat udało, dopiero po zasięgnięciu języka udało mi się tam dojechać. Niestety kościółek był zakluczony i nie dało się wejść do wnętrza. Następnie pomknąłem do Wąsosza. To większa wieś znana min z literackiej postaci Rzędziana, który był tu starostą. Mniej chwalebną kartą historii Wąsosza jest pogrom ludności żydowskiej dokonany w czerwcu 1940r. Mogiła znajduje się poza wsią i też trzeba trochę się natrudzić, żeby tam trafić. Poza tym w okolicach Wąsosza znajduje się zgrupowanie umocnień fortyfikacyjnych z tzw Lini Mołotowa.

Powrót do domu zaplanowałem przez Jedwabne a później albo przez Łomżę, lub Wiznę. Wybrałem przez Łomżę, ze względu na czekający obiad )na który i tak się spóźniłem). Nie zajeżdżałem w Jedwabnym na miejsce pogromu żydowskiej ludności, który odbył się praktycznie w tym samym czasie co ten w Wąsoszu. Przed Jedwabnym we wsi Doliwy stoi wiatrak, chyba holenderski typ. Po sesji fotograficznej zorientowałem się, że licznik rowerowy coś wariuje a komórka jest na wyczerpaniu. Tak więc skończyło się robienie zdjęć a odczytywanie kilometrów jedynie z drogowych słupków. Prędkość nie była mi aż ważna ale i tą mi zmierzono :). W okolicach wsi Podgórze patrol policji "ustrzelił" mnie i poinformował z uśmiechem, że 28km/h miałem :). Nawierzchnia ogólnie bardzo dobra. Może odcinek między Wąsoszem a Przytułami jest trochę "chropowaty" ale naprawdę da się pomykać. Niestety, dziury są wszędzie i na te trzeba uważać. Ale suma sumarum daję 4,5/6 :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.