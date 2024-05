Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 18 - 19 maja? Pomysły na jednodniowy wypad

Szukasz inspiracji na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. podlaskim ma być od 6°C do 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w woj. podlaskim ma być od 8°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 33%. 🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Siemień - Giełczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,33 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 570 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Trasa, która zahacza o punkt widokowy na rozlewisko Narwi w Siemieniu. Wiosna ze wskazaniem na lato. Temperatura przekroczyła dobrze ponad 20 st. C. Słońce, ale niestety przy dość dużym wietrze. Od Lutostani fajna ścieżka rowerowa podciągnięta pod Green Velo. Po zjechaniu do Pniewa widok zaczyna się całkiem przyjemny.... Po jednej stronie rozlewisko Narwi, a po drugiej całe stoki pokryte zawilcami i przylaszczkami - na przemian biały i niebieski kobierzec. Później odbiłem w kierunku Giełczyna. Dawno nie jeździłem przez Giełczyn... Myslałem o podjechaniu do masowej mogiły mieszkańców Łomży zamordowanych w okresie II wojny światowej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Łap Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 381923 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 630 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa lekka, po asfalcie, krótka, dobra na upały :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa III. Z biegiem Kanału, ku granicy Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 409 m Rowerzystom trasę poleca Damjen78 Wyprawa wzdłuż Kanału Augustowskiego, czyli prawdziwego majstersztyku XIX-wiecznej sztuki irygacyjnej, po granicę z Białorusią. Na granicy zwiedzamy odnowioną śluzę Kurzyniec (dzięki uprzejmości strażników granicznych) z widokiem na białoruski brzeg.W drugiej części trasy czeka nas przejazd w sąsiedztwie granicy przez malownicze wioski z drewnianą zabudową (ręka odruchowo sięga po aparat). Przed Lipskiem łapie nas niestety ulewa. Po jej przeczekaniu, jadąc pod lekka presją czasu, docieramy do ukrytego w lesie przystanku kolejowego w Jastrzębnej. Nadjeżdżający szynobus udziela nam schronienia przed kolejną nadciągającą chmarą. Poza nawierzchniami asfaltowymi trasa etapu prowadzi, od śluzy Paniewo po Mikaszewo, leśną drogą za czarnym szlakiem rowerowym (wzdłuż brzegu Jeziora Mikaszewo). Od Rygola po śluzę Kudrynki ponownie gruntową nawierzchnią, a następnie leśnymi duktami (szlak bardzo dobrze oznaczony,a trasa przejezdna poza krótkim piaszczystym odcinkiem). Z Rudawki trasa wiedzie początkowo szerokim gościńcem aż po Wołkusz o ile mnie pamięć nie myli. Potem jeszcze gruntowy trakt za Bartnikami, przez Starożyńce. Po przyjeździe do Augustowa krążąc po centrum przekraczamy wg. wskazań licznika barierę 100 kilometrów. Śluzy, jeziora, drewniane domostwa decydują o tym, że przyznaję tej trasie palmę pierwszeństwa pośród szlaków przebytych w okolicach Augustowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Augustowa

🚲 Trasa rowerowa: GreenVelo - Województwo Podlaskie (do Białegostoku) Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 234,77 km

Czas trwania wyprawy: 94 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 777 m

Suma zjazdów: 758 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka -Białystok przez Supraśl Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,33 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 652 m

Suma zjazdów: 1 662 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pożegnanie z Podlasiem Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 215 m

Suma zjazdów: 210 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje To już była nasza ostatnia rowerowa wycieczka rowerowa na Podlasiu. składała się z dwóch etapów.

Pierwszy to wyjazd z Suszczego Borku w kierunku Narewki i dalej do Puszczy Białowieskiej gdzie naszym celem było zobaczenie wyrzeźbionej w pniu uschniętego Dębu kapliczki św. Eustachego. Po dotarciu do celu powrót do Suszczego Borka tą samą drogą gdyż nie było żadnej innej możliwości wyboru. Po wypiciu kawy i odpoczynku pojechaliśmy w przeciwnym kierunku czyli nad Zalew Siemianowski, tam posiedzieliśmy na plaży i wróciliśmy trochę inna drogą przez Nową Łukę. Przed dojazdem do domu odbiliśmy do Podlewkowia w celu odebrania wcześniej zamówionych koszyczków wyplatanych z korzeni.

Potem już tylko powrót na kwaterę w Suszczym Borku... Drogi lokalne asfaltowe, na terenie lasu gruntowe i twarde...

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Serpelic Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 89 m

Suma zjazdów: 60 m Rowerzystom trasę poleca Adi1210 Malownicza trasa, urozmaicona widokowo. Głównie asfalt. Na odcinku powrotnym z Wandopola do Serpelic droga gruntowa miejscami piaszczysta. Jadąc z Borsuk do Gnojna, przepiękny punkt widokowy na zakole i dolinę Bugu. Fotki w załączeniu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: Wilkowyje/ Jeruzal Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 258,44 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 1 666 m

Suma zjazdów: 1 686 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Ze względu na długość trasy oznaczyłem ją jako trudną. Sama trasa bardzo spokojna, bez większych podjazdów. Niestety powrotna droga w dużej części kolejny raz była pod wiatr. Ale po kolei. Wiadomo, start z domu i kierunek Czyżew, Nur i Ceranów. W tym ostatnim należy skierować się na Kosów Lacki. W związku z tym, że pół roku temu tą trasę pokonywałem jadąc do Liwia więc nie ma sensu na nowo opisywać jej. W Liwie odwiedziłem Zamek i dalej w kierunku Kałuszyna. Tu przed Kałuszynem wyjeżdża się na bardzo ruchliwą trase E2 Warszawa - Terespol. Na szczęście jest bardzo szeroki margines i można spokojnie jechać. W Kałuszynie odwiedziłem Złotego Ułana i poinformowany przez przechodnia o odpowiednim kierunku udałem sie do Jeruzal czyli filmowych Wilkowyji z serialu Ranczo. Jeruzal to mała wioska i nie ma nigdzie na drogowskazach, chociaż patrząc na rzesz odwiedzających może warto postawić kilka tablic informacyjnych?

Mamrot, którego całymi torbami wykupują turyści kosztuje w sklepie U Krysi całe 5 zł. Ja nie skusiłem się, ale pozwoliłem sobie na ławeczce wypić piwko ...oczywiście bezalkoholowe. Droga powrotna jak już wspomniałem biegła pod wiatr. W ostatnim czasie, niestety wieje on dość silnie. Po dojechaniu do Kosowa postanowiłem urozmaicić sobie drogę i....i to był błąd. Skierowałem się do Treblinki. LUDZIE !!!! ŻE TEŻ JESZCZE ISTNIEJĄ TAKIE DROGI?!?!?!?!?!?!?! TAM CIĄGNIKI CHYBA GUBIĄ KOŁA. CHCIAŁBYM WYSŁAĆ TĄ DROGĄ URZĘDNIKA ODPOWIEDZIALNEGO O POSTAWIENIE NA DRODZE KOSÓW LACKI - OSTRÓW MAZOWIECKA ZAKAZU PORUSZANIA SIĘ ROWERAMI I SKIEROWANIA ICH NA TA PIEKIELNA DROGĘ. nIECH BY PRZEWIÓZŁ SWÓJ .... I ZOBACZYŁ JAKA TO WIELKA ATRAKCJA. :( Chwilami ryzykowałem mandat za jazdę mimo zakazu po drodze krajowej ale uwierzcie mi...nie da się tamtędy jechać. 12km koszmaru!!!! Później już było dobrze. Małkinia i Andrzejewo. Żeby nie ten odcinek w okolicach Treblinki to można by było dać naprawdę wysoką ocenę za nawierzchnie trasy. Wczoraj dałbym 1 ale dziś dam 3+/6

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Do Narwi i jeszcze dalej Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 79,08 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 293 m

Suma zjazdów: 287 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Fotoimpresje

To była nasza najdłuższa wycieczka rowerowa tego urlopu.

Pojechaliśmy między innymi do Narwi, byliśmy też w Puchłach gdzie jest jedna z ładniejszych cerkwi, była akurat w remoncie i spod rusztowań tylko można było ją podziwiać. Planowanego obiadu w Narwi nie zjedliśmy, restauracja zarezerwowana na jakąś imprezę.

Właściwie cała trasa dobrymi twardymi drogami asfaltowymi i gruntowymi.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza wycieczka do rezerwatu Las Cieliczański (N: 53°10'46.92” E: 23°21'39.6”). Choć gdzieniegdzie pokropił deszczyk i było dość zimno, była to fajna traska jak na koniec listopada - około 55 km. widoki w tym rezerwacie przednie, bardzo duża aktywność bobrów, widać mają tam idealne warunki. Można też dojechać samochodem do Cieliczanki i stamtąd już parę kilometrów do rezerwatu.Obowiązkowo wpisuję ten rezerwat do odwiedzenia wiosną. Zdecydowanie polecam. Powierzchnia tego rezerwatu to ponad 370 hektarów!! Nie sposób tego pokazać na zdjęciach, filmach i innych nośnikach. Warto jednak poświecić jeden dzień, by tu przyjechać i poobserwować w ciszy "świat obok nas na wyciągnięcie ręki", a wrażenia pozostaną na długo.:)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Białegostoku

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.