Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 16 - 17 marca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz inspiracji na wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 marca w woj. podlaskim ma być od 3°C do 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 41%. W niedzielę 17 marca w woj. podlaskim ma być od 6°C do 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 36%. 🚲 Trasa rowerowa: 1 kwietnia o poranku Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 509 m

Suma zjazdów: 520 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Kwiecień przywitał się lekko zamglonym porankiem. Słoneczko już wzeszło, ptaszyska dzioby zaczęły drzeć...no cóż, trzeba korzystać i pędzić do pracy :). OCZYWIŚCIE SKRÓTEM :). Grzymały, Ostróżne, Tabędz i Czerwony Bór. Później zdecydowałem się na przejazd trasą Zambrów - Łomża co uważam za niezbyt rozsądny pomysł. Droga jest bardzo zniszczona, szczególnie boczny pas. Bez tzw "marginesu", więc trzeba uważać na samochody. A tych jest naprawdę dość dużo. W Zbrzeźnicy skręciłem w kierunku Klimasz i wyjechałem w Zambrowie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka - Białystok Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 335 m

Suma zjazdów: 352 m Ulixes poleca tę trasę rowerzystom

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Pętowa Początek trasy: Mońki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,45 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 532 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Pogoda dopisała. Pociągiem do Knyszyna (bilet 13 pln + 7 pln za rower), ale komfort jazdy na duży +. Fajne tereny do obserwacji ptactwa i nie tylko. Dużo otwartej przestrzeni sprawia, że widać każdą zwierzynę i niekiedy da się to uchwycić. Fajny odcinek jest od miejscowości Góra do Tykocina (około 5 km). Jedziemy wzdłuż starorzecza rzeki i póki nie jest ono zarośnięte, można podpatrywać różności przyrodnicze :) Polecam bardzo, bo za jakiś czas, jak to wszystko zarośnie, będzie zupełnie inny klimat, czego nie omieszkam umieścić. W Pentowie jest wejście płatne (4 pln). Bociany przyleciały tydzień temu i cały czas przylatują, można też pojeździć konno (oddzielnie płatne) i coś zjeść w dworku. W ramach biletu można zwiedzić galerię zdjęć. Rowery można wprowadzić na teren dworu. Jest duża wieża obserwacyjna. Pracuję nad filmikiem, zapowiadają się fajne ujęcia.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Mońkach

🚲 Trasa rowerowa: Długi, bardzo długi tour po Podlasiu Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 240,38 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 592 m

Suma zjazdów: 586 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof To był bardzo długi dzień spędzony na rowerze. Licznik pokazał 244 km. Aplikacje padły z wyczerpania, a my jechaliśmy i jechaliśmy i... dojechaliśmy :). Poranek nie nastrajał optymistycznie. Mgła, chłód... ale jeśli rzekło się A, to trzeba doprowadzić do Z :). Nasza trasa wiodła przez Hodyszewo, gdzie odłączył się od nas kolega Andrzej, a my pojechaliśmy dalej. Im słońce wyżej, tym robiło się cieplej. Przystanki, ze względu na Święto Bożego Ciała, staraliśmy się robić w pobliżu otwartych sklepów, ale nie wszystkie były czynne. Po Hodyszewie kolejny postój był w Bockach, a później aż w Drohiczynie przy Orlenie. Z Drohiczyna pojechaliśmy do Korycin, do Ziołowego Zakątka. Tam spałaszowaliśmy pierogi z pokrzywami. Droga niestety nie rozpieszczała nas, bo najpierw było 2 km szutru, a później kolejne 2 km bruku... I tak powoli... powoli dojechaliśmy do domu. Niecałe 11 godz zajęło nam przejechanie całej trasy, łącznie z postojami.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: wzdłuż ósemki Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,8 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 620 m

Suma zjazdów: 627 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Od czasu gdy połączono obwodnicę Zambrowa z S8, a właściwie dawną E8 przemianowano na drogę serwisową wzdłuż nowej ósemki, to można sobie śmigać bez ryzyka, że tir nas rozjedzie. Nawierzchnia niestety nie jest najwyższej jakości, nawet rzekłbym, że trzeba uważać na dziury. Może po zimie drogowcy połatają i będzie naprawdę fajna traska. Niestety od kilku dni wiał porywisty wiatr, porywisty i zimny. Więc jazda pod wiatr chwilami była naprawdę mało komfortowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Do majątku Lewickie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 238 m

Suma zjazdów: 266 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Krótka trasa - 22 km. Trochę, można powiedzieć, powrót do przeszłości. Znalazłem na necie takie oto informacje o tym majątku: "Dwór była własnością rodu Nowickich, właścicieli okolicznych dóbr. Już w 1540 r. Maciej Lewicki, późniejszy podsędek i sędzia ziemski bielski, tytułował się dziedzicem na Niewodnicy. Nazwisko rodowe Macieja na trwałe złączyło się z tą miejscowością. O karierze Macieja Lewickiego zadecydował w dużym stopniu ożenek z księżniczką Anną Porycką ze Zbaraża. Ta niezwykle energiczna kobieta po owdowieniu przez pół stulecia, aż do końca XVI wieku, zarządzała podlaską schedą Lewickich. W 80. latach XVII w. Niewodnica Lewickich jako posag przeszła w ręce Gąsowskich, a sto lat później w ręce Orssettich. Dwór był świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w 1812 r., gdy uciekający przed wojskami napoleońskimi Rosjanie wywieźli do Rosji marszałka szlacheckiego obwodu białostockiego Wiktora Grądzkiego, ówczesnego właściciela Niewodnicy Lewickich. Jego to córka, urodzona w 1813 r., wniosła w posagu dobra Tadeuszowi Nowickiemu. Nowiccy w 2. połowie XIX w. zbudowali pałac, którego ruiny dziś bieleją wśród fragmentów zieleni dawnego parku."

Historia tego dworu pokazuje, że to, co człowiek zbudował, być może w pocie czoła, i tak obróci się w ruinę. Lepiej podziwiać dzieła stwórcze - są nieprzemijające.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Kółko po Biebrzańskim Parku Narodowym Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 352 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa nieduża, 32 km, upalnie i niestety strasznie dużo gzów, taka ilość, że musieliśmy się ewakuować z przepięknych terenów, gdzie jest masa łosi i innych zwierząt. Wniosek jest taki, by odcinek między miejscowością Kapice a Wólka Piaseczna (tam nas dopadły i zjadły gzy :( ) zwiedzić albo na jesień, albo na wiosnę i tak zamierzam zrobić.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 19.06. do Kruszewa Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,85 km

Czas trwania wyprawy: 389772 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 340 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza traska to 57 km, czas netto 4h 30 min, brutto 5h 40 min. Można spokojnie zrobić tę traskę jako całodniowy wypad, można odbić w Śliwnie na Waniewo i przejść sobie przez kładkę przez Narew. Niedaleko jest wieś Kruszewo z pozostałością młyna i urwanego mostu, z którym wiąże się ciekawa historia: "Na przełomie XIX i XX wieku przez narwiańskie bagna prowadziła carska droga strategiczna. W 1903 roku Rosjanie wybudowali tu drewniany most łączący Kruszewo z Kurowem. Miał on długość 365 metrów. Podczas I wojny światowej budowla uległ zniszczeniu. Most odbudowano w 1928 roku i ponownie zniszczono w 1939. Obecnie pozostały po nim groble, kikuty pali powbijanych w dno rzeki i betonowe przyczółki. Pozostałości po moście są atrakcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam doskonałe miejsca widokowe."

Jest też legenda związana z tym mostem. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Do Siemianówki Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,48 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 192 m

Suma zjazdów: 186 m Fotoimpresje poleca tę trasę

Wyjechaliśmy z Suszczego Borka w kierunku Narewki szosa łatwa, asfaltowa, potem w kierunku Nowego Masiewa i tam w lewo przez las wzdłuż granicy z Białorusią droga gruntową ale twardą. Dopiero za lasem droga zrobiła się bardziej piaszczysta. Przez wieś Babia Góra prze która prowadzi droga brukowana kamieniami dotarliśmy do Siemianówki, odpoczynek na wieży widokowej i dalej znów lokalną asfaltówką przez Tarnopol Lewkowo Nowe i Grodzisk do Narewki na obiad a z Narewki tą samą drogą powrót na kwaterę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Hajnówki

🚲 Trasa rowerowa: Cerkwie, Kościół, Wiatrak - w 30 km! Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,62 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podjazdów: 5 m

Suma zjazdów: 0 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Adam_falkowski Trasa, w jaką Państwa chcę zabrać, zaczyna się w jednym z najstarszych miast województwa podlaskiego, mowa o mieście Bielsk Podlaski. Zobaczymy tu piękną cerkiew prawosławną pw. św. Michała Archanioła. Następnie trasa wiedzie nas do wsi Stryki z bajeczną niebieską cerkiewką położoną w lesie na cmentarzu. Takiej egzotyki kolorów nigdzie nie ma!

Wyjeżdżając ze Stryk, kierujemy się do wsi Wyszki, jest to miejscowość gminna. Mamy tu piękny neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła.

Trasę kończymy na wsi Hodyszewo, gdzie znajduje się na polach za wsią przepięknie ustytuowany stary młyn, który lata świetności ma już za sobą, ale jest nie lada gratką dla fanów fotografii. Miejsce jest cudowne, polecam aby wyruszyć tam z aparatem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Bielsku Podlaskim

