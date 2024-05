Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Myślisz nad wycieczkę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w woj. podlaskim ma być od 13°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 54%. W niedzielę 02 czerwca w woj. podlaskim ma być od 13°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 65%. 🚲 Trasa rowerowa: Odcinek 6 cz. 2/2 Suwałki-Wigry Rajd Mazury-Podlasie Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,26 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 581 m

Suma zjazdów: 628 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kanczi_waw Druga część naszej dzisiejszej podróży. Wyjazd z Suwałk wcale nie jest taki łatwy, za peronem PKP kierowaliśmy się niebieskim szlakiem pieszym, dzięki czemu udało nam się wyskoczyć na główną wylotówkę (trasa 653). Później mieliśmy jechać niebieskim szlakiem przez Małą Hutę do Leszczewa, ale most na Jeziorze Krzywym był w remoncie, więc co nieco musieliśmy zmienić nasze plany. Za miejscowością Krzywe skręciliśmy z powrotem w las na czerwony szlak rowerowy (PSB), którym już dojechaliśmy do samych Wigier.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Suwałk

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy na południe od Biełegostoku Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto

Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi. Obwodnica Juchnowiec to szlak dość monotonny ukazujący rozległe pola i łąki południowych stron Białegostoku. Najciekawszym miejscem na szlaku jest dawna cerkiewna wieś Wojszki, w której zobaczymy wiele przepięknych starych drewnianych domów - każdy w innym kolorze, zdobieniu drzwi i okiennic. Inną ciekawostka jest cerkiew parafialna w Kożanach. Jednak prócz tych dwóch wsi nic innego specjalnie nie zobaczymy, dlatego dla własnego bezpieczeństwa trasę najlepiej pokonać samochodem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Na pierogi do Tykocina Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 107,78 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 984 m

Suma zjazdów: 921 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Pierwsza setka w tym roku już zaliczona. Tym razem wybraliśmy się do Tykocina, wzdłuż nowo otwartej ósemki. Wiatr....chyba najgorsza moja zmora. A trzeba było blisko 50 km pod wiatr wiosłować....ale co zrobić. Po drodze rozglądałem się za bocianami, ale niestety jeszcze nie wróciły. Żurawie, czajki i owszem, ale bocianów ani widu, ani słychu.

W samym Tykocinie jak zawsze spokojnie, klimatycznie. Tym razem natknęliśmy się na kilka wycieczek młodzieży z Izraela. Dzieciaki, jak to dzieciaki, więcej ich wpatrywało się w komórki niż w oblicze przewodników :). My "odkryliśmy" nowo otwartą Pierogarnie Tykocinską. Polecam, naprawdę smaczne i nie tak drogie potrawy. Droga powrotna przez Sikory, Kulesze do Jabłonki Kościelnej. Tym razem Z WIATREM!!!! :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Cerkwie, Kościół, Wiatrak - w 30 km! Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,62 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podjazdów: 5 m

Suma zjazdów: 0 m Adam_falkowski poleca tę trasę Trasa, w jaką Państwa chcę zabrać, zaczyna się w jednym z najstarszych miast województwa podlaskiego, mowa o mieście Bielsk Podlaski. Zobaczymy tu piękną cerkiew prawosławną pw. św. Michała Archanioła. Następnie trasa wiedzie nas do wsi Stryki z bajeczną niebieską cerkiewką położoną w lesie na cmentarzu. Takiej egzotyki kolorów nigdzie nie ma!

Wyjeżdżając ze Stryk, kierujemy się do wsi Wyszki, jest to miejscowość gminna. Mamy tu piękny neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Apostoła.

Trasę kończymy na wsi Hodyszewo, gdzie znajduje się na polach za wsią przepięknie ustytuowany stary młyn, który lata świetności ma już za sobą, ale jest nie lada gratką dla fanów fotografii. Miejsce jest cudowne, polecam aby wyruszyć tam z aparatem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Bielska Podlaskiego

🚲 Trasa rowerowa: Północna część Wigierskiego Parku Narodowego Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 801 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Elganowii

Trasa od Piertań do Krzywego przez Lipniak łącząca różne trasy rowerowe. Spora część prowadzi lasami z dużymi podjazdami i szybkimi zjazdami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: turystycznie na koniec kwietnia Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 079 m

Suma zjazdów: 1 056 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Koniec kwietnia nie zapowiadał się zbyt dobrze. Ranek przywitał wielkimi kałużami po nocnej ulewie, temperatura bliska zeru....brrrrr. Towarzystwo rozjechało się na "majówkę" po całym świecie....i jak tu zmobilizować się na coś dłuższego?

Po pierwsze, trzeba się po prostu ruszyć a reszta to już tylko kwestia pomysłu i "fantazji" :). W związku z tym, że samotnie przyszło mi jeździć więc mogłem w turystycznym tempem sobie pomykać przed siebie.

Za pierwszy cel postawiłem sobie dojechanie do wsi Cibory-Kołaczki. Znajduje się tam kościółek z końca XVIIIw, który pierwotnie znajdował się w pobliskich zawadach a w 1980 roku przeniesiony do Cibor. Niestety kolejny raz spóźniłem się o kilka minut i nie mogłem zajrzeć do środka. We wsi Zalesie Łabędzkie należy skręcić w kierunku Zambrzyc Jankowo. Droga niestety (dla szosówek) droga jest szutrowa, co za tym idzie należy uważać na różnego typu pułapki typu dziur i piaszczystych poboczy. Na szczęście droga dość dobrze ubita lecz fragment przez las to już inna bajka. Ale przejechałem czyli można również szosowym rowerem to pokonać. Sam dojazd do S8, która jest w budowie jest trochę uciążliwy ze względu na zalegające kamienie i błoto. Ale to raptem 500m więc w najgorszym razie można ten odcinek przejść.

Kolejny cel - Wizna a wcześniej Góra Strękowa ze swoim "Wzgórzem 126", czyli linia obrony SGO "Narew" w wojnie obronnej w 1939 pod dowództwem kpt W. Raginisa. Żeby tam się dostać to trzeba zjechać z asfaltu i przejechać ok 400m piaszczystą, rozjechaną przez samochody i quady dróżką. Na wzgórzu jest punkt widokowy na dolinę Narwi, jest wiata , pod którą można odpocząć. Lecz najpierw trzeba pokonać odcinek Carskiego Traktu z jego naprawdę koszmarnym asfaltem. Kłopot w tym, że w każdej chwili na jezdnie lub na pobocze może wyjść łoś lub inny zwierzak a tu trzeba uważać, żeby nie najechać na jakąś dziurę. Co prawda udało mi się wypatrzeć w przecince króla tutejszych lasów, lecz gdy próbowałem wyjąć aparat on już zniknął w lesie.

Wizna - zjeżdżona przeze mnie dość dokładnie lecz za każdym razem coś nowego dorzucam do wspomnień. Tym razem mural poświęcony por Stanisławowi Brykalskiemu, który był dowódcą artylerii na odcinku Wizny w 1939. Poprzednim razem nie mogłem go, tzn murala, namierzyć a znajdował się na przeciwko pozostałych dwóch. Powrót do domu wzdłuż rozlewiska Narwi. O ile ptaków nie było zbyt wiele to ich miłośników całe zastępy. Uzbrojeni w wielkie lornetki i teleobiektywy oblegali pobocza drogi do Grąd Woniecko. W Cholewach mogłem w końcu zjechać do lasu i odwiedzić mogiłę 1000 obywateli polskich żydowskiego pochodzenia zamordowanych w 1941 przez niemieckich oprawców. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tej zbrodni. Jak wspomniałem trzeba uważać na nawierzchnię. Szutr, dziury w asfalcie więc dam notę 3 na 6.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 11. Strękowa Góra - Kurowo Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 049 m

Suma zjazdów: 1 034 m Rowerzystom trasę poleca Kanczi_waw Nasza wyprawa zbliża się ku nieuniknionemu końcu, przedostatni dzień naszego rajdu przebiegł spokojnie, w pełni słonecznie przejechaliśmy kolejne 40 km. Dzisiejszy dzień oprócz Tykocina nie opiewał jakoś bardzo w ciekawostki, ale i takie dni się zdarzają :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Łap

🚲 Trasa rowerowa: 1 maja Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,07 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 654 m

Suma zjazdów: 614 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof 1 maja, bywało, że ociekałem potem od upałów. Niestety w tym roku temperatury nie rozpieszczały. Do tego jeszcze dość silny wiatr, który dawał się we znaki. Jacek tym razem nie narzucał zbyt dużego tempa i praktycznie cała trasę pokonywaliśmy obok siebie. Tym razem postanowiliśmy...no dobra...ja postanowiłem jechać przez Kałęczyn. Ty niemiła niespodzianka. Okazało się, że główna droga prowadzi w pole a boczna jest jak najbardziej "główną" :). Musieliśmy więc przebić się przez piachy do asfaltu. :) Dalsza droga przebiegła bez problemów w nawigacji :). Jeśli dojeżdżaliśmy do jakiegoś rozjazdu to padało tylko pytanie...w lewo, w prawo czy prosto? Tym sposobem wyszło całkiem fajne kółeczko.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow-Klukowo Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 84,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 476 m

Suma zjazdów: 469 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Fajna trasa. Pomykamy w kierunku Rosochate Kościelne i dalej do Czyżewa. Następnie przy dworcu kolejowym, który od jakiegoś czasu pełni również rolę Muzeum Ziemi Czyżewskiej, w kierunku Klukowa. Klukowo - warto zobaczyć mały kościółek ufundowany przez rodzinę Starzyńskich. Następnie w kierunku Wysokiego Mazowieckiego i Plewek. A później tradycyjnie do Jabłonki Kościelnej :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Rajsk-Suraż-Białystok Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,05 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 452 m

Suma zjazdów: 454 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Rajsk -Suraż-Białystok

Fajna trasa przyrodniczo-edukacyjna. Mogłem zaobserwować wszystkie kolory lata: od czerwonych maków po niebieskie habry. Jest to piękne. Przejeżdżając przez Suraż, kontem oka zauważyłem niepozorny domek i napis "Muzeum etnograficzno-archeologiczne". Myślę: zajdę. I nie zawiodłem się. Cofnąłem się w czasie o parę stuleci. Sympatyczny pan po 80-tce oprowadził mnie po swoich "skarbach". Specjalnie nie miałem czasu, więc umówiłem się z nim na specjalną kilkugodzinną wizytę - bo jest co oglądać i czego posłuchać. To muzeum powinien zobaczyć każdy, kto chce poznać historię Podlasia i zobaczyć, jak się kiedyś żyło, pracowało, mieszkało, i jakie historie za tym się kryją. OBOWIĄZKOWO!!! Fragmenciki będą w filmiku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Bielska Podlaskiego

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.