Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Myślisz nad wycieczkę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Rowerem po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. 🚲 Trasa rowerowa: Goniądz - Twierdza Osowiec-Goniądz Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 38 m Turystyka poleca tę trasę rowerzystom

Miejsce: pętla wokół doliny Biebrzy w sąsiedztwie Goniądza przez Wólkę Piaseczną, Płochowo, Osowiec, Osowiec-Twierdza z powrotem do Goniądza.

Atrakcje: urozmaicona krajobrazowo (bagienne łąki, zakrzaczenia, pola, lasy) i przyrodniczo trasa. Po drodze liczne obserwacje ptasie, a przy odrobinie szczęścia zobaczenie łosia.

Za Osowcem w pobliżu ruin Fortu II twierdzy Osowiec należy zatrzymać się na spacer po Terenowym Ośrodku Edukacyjnym (drewniane kładki oraz wieże obserwacyjne wyposażone w tablice edukacyjne; ładna panorama bagien z wieży przy kanale Rudzkim, wiosną dużo ptaków, panorama na ruiny fortu II twierdzy Osowiec).

Siedziba Biebrzańskiego PN w Osowcu-Twierdzy: wystawy fotograficzne, ekspozycja przyrodnicza, informacja turystyczna, wydawnictwa, prelekcja filmu o BPN.

Wizyta w twierdzy Osowiec.

Jak dotrzeć: całość trasy zajmuje ok. 25 km, prowadzi głównie drogą asfaltową, miejscami „żwirówka”. Początek w Goniądzu, dalej w kierunku Wólki Piasecznej przez most na Biebrzy. Kontynuujemy drogą asfaltową w kierunku Płochowa, dalej Osowca. Z Osowca w kierunku Osowca-Twierdzy „żwirówką”. Z Osowca-Twierdzy wzdłuż torów do drogi asfaltowej w kierunku Goniądza. Wariant dostępny dla rowerzystów lub jako wycieczka samochodowa.

Czas trwania: 4-6 h rowerzyści; ok 8-10 godzin w wariancie pieszym, z odpoczynkiem dla dla mało zaprawionych piechurów

🚲 Trasa rowerowa: Zielone Świątki na Zielonych Kurpiach Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 206,13 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 388 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof Jeśli mógłbym dać podtytuł trasy, to brzmiałby: kolarze i rowerzyści wspierajcie się w potrzebie. Ale do tego dojdę w dalszej relacji z podróży na Kurpie. Podróż, do której zbierałem się od jakiegoś czasu, musiałem odbyć sam. Towarzystwo rozpierzchło mi się po świecie i nie miałem z kim jechać. Więc udałem się przez Łomżę w kierunku Nowogrodu, który sam w sobie stanowi fajny punkt docelowy na wycieczki. Można zajrzeć do skansenu, odwiedzić fortyfikacje na Narwią. Ale moim punktem docelowym był Myszyniec a Nowogród już kilka razy odwiedziłem. Myszyniec, jak wiele małych miasteczek, skupiony jest wokół okazałego kościoła. Niestety droga krajowa biegnąca do Olsztyna jest dość ruchliwa i lepiej szukać alternatywnych dróg, żeby dojechać rowerem do Myszyńca.

Z Myszyńca przez Wykrot udałem się do kolejnego ładnego kościoła w Kadzidle a następnie przez Lejsę do Ostrołęki. Cała trasa przebiegała lokalnymi drogami o bardzo znikomym ruchu samochodowym. Dodam, że bardzo długie odcinki przez lasy :). Pięknie się prezentowała trasa. Ostrołęka to nadal dla mnie nieodkryte miasto. Co rusz znajduję tu ładne miejsce - tym razem pomnik gen. Józefa Bema. Po wyjeździe z Ostrołęki zauważyłem, że mam tzw. kapcia w tylnym kole. Na szczęście miałem zapasową gumę i po chwili mogłem jechać. Po przejechaniu kilku kilometrów znowu guma!! A zapasu już nie miałem :((. I wtedy pojawił się anioł. Jak większość z nas, widząc idącego rowerzystę, spytał się, czy wszystko ok... zapytałem o zapas i.... najpierw telefon do przyjaciół, a później przywiózł mi samochodem swoją starą dętkę wraz z duża pompką. Dzięki niemu mogłem odwołać alarm w domu i dojechać rowerem te 60-70 km. Dziękuję ...dziękuję...dziękuję. Zaciągnąłem duży dług wdzięczności, który mam nadzieję kiedyś na trasie spłacić jakiemuś pechowemu rowerzyście :).

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 7 cz. 2/2. Giby-Mikaszówka Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 022 m

Suma zjazdów: 1 041 m Trasę dla rowerzystów poleca Kanczi_waw

Druga część naszego 7. odcinka trasy. Po spożyciu wszelkich posiłków w Gibach ruszyliśmy dalej na zachód w celu dotarcia jak najbliżej granicy. Trasa to początkowo asfalt, a później cały czas drogi leśne, dosyć łatwa, ale często nużąca przez długie odcinki prostej drogi bez żadnych górek ani zakrętów. Podsumowując jednak ten dzień podróży, można stwierdzić, że jak ktoś ma zamiar poruszać się przez tą puszczę poza szlakami, niech bez dobrej mapy się nie rusza. Najlepiej takiej z oznaczonymi kwadratami lasu przez leśników. Na szczęście tutaj dosyć łatwo na co drugim skrzyżowaniu zlokalizować te słupki, jednak mało kto o nie dba i niestety powoli niszczeją. Na ten obszar polecam mapę: "Suwalszczyzna" wyd. ExpressMap.

Więcej przydatnych informacji znajdziecie w waypointach.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 544 m Anna.adamczak poleca tę trasę Trasa pokonująca w całości ełcką promenadę, łatwa i przyjemna, ze wspaniałymi widokami na jezioro, przejazdami przez mostki na rzece Ełk, no i oczywiście postojem w jednej z nadjeziornych kawiarni na zastrzyk energii :-)

🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna - Wycieczka na Litwę Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 330 m

Suma zjazdów: 332 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Faramka

Wyprawa Pojezierze Suwalskie 2011 Baza wypadowa: Becejły (Pensjonat Wasilis) Dzień 1. Litwa na dzień dobry :) Trasa prowadzi głównie drogami szutrowymi (w Polsce), na Litwie jest piękny asfalt. Od Kupowa do Podwojponia jechaliśmy szlakiem rowerowym R65. Przejścia granicznego w Budzisku już nie ma, ale zatrzymaliśmy się na pamiątkowe zdjęcie ;) Celem wycieczki było dotarcie do najbliższego sklepu i nabycie litewskiego piwa. Na sklep natrafiliśmy dopiero w trzeciej wsi (pierwsza to Salaperaugis, druga - Kovai, trzecia miejscowość - Liubavas). Do Polski wjechaliśmy "nieoficjalnym przejściem granicznym", gdzie wraz z państwem zmienia się nawierzchnia drogi (równo z granicą asfalt kończy się na rzecz szutru). W Rutce Tartak skierowaliśmy się na Szypliszki, ale w Baranowie skręciliśmy na Wierzbiszki (żeby ominąć główną drogę). Urokliwą drogą przez las dotarliśmy do Wygorzela, stąd już tylko kawałeczek do Becejł.

Trasa wycieczki była spontaniczna i obmyślana w trakcie jazdy :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Nieznane Prostki Początek trasy: Grajewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,26 km

Czas trwania wyprawy: 27 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podjazdów: 12 m

Suma zjazdów: 12 m Trasę dla rowerzystów poleca AlinaD Trasa pokazująca atrakcje i historię Prostek. Doskonała zarówno dla wycieczki rowerowej jak i pieszej. Ładne widoki, bogata historia, dobry dojazd. Jeżeli też się ma więcej czasu, można rozszerzyć wyprawę o zabytkowy kościół w Ostrykole (3 km dalej) lub spróbować sił na profesjonalnie wykonanej trasie rowerowej MTB w okolicznych lasach (24 km).

🚲 Trasa rowerowa: Piękne Podlasie Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 96,21 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 513 m

Suma podjazdów: 833 m

Suma zjazdów: 769 m Aptypo poleca tę trasę Trasa prawie płaska i łatwa do pokonania. Największą przyjemnością jest jazda po Carskiej szosie, równą i mało uczęszczaną drogą asfaltową. Dodatkową atrakcją podróży jest szukanie łosia albo czytanie trafnych ostrzeżeń wzdłuż drogi.

🚲 Trasa rowerowa: Po Narwiańskim PN i jego obrzeżach Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,79 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 773 m

Suma zjazdów: 759 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza traska około 70 km. Jak na razie w tym sezonie najdłuższa. Malowniczo fajna bo po obrzeżach NPN i po samym parku. Polecam. Dziś królował mlecz.

🚲 Trasa rowerowa: Kleszczele - Siemiatycze - Kleszczele Początek trasy: Kleszczele

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 98,86 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 293 m

Suma zjazdów: 291 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Podróże_małe_i_duże

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rajsk-Suraż-Białystok Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,54 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 1 245 m

Suma zjazdów: 1 254 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Przyjemna traska. można poznać trochę innej kultury, piękna młoda zieleń. 53 km

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch

Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.