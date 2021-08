Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Trochę o moście z netu: "Na przełomie XIX i XX wieku powstała carska droga strategiczna, przecinająca rozlewiska Narwi. W roku 1903 zakończono budowę drewnianego mostu o długości 365 m, który został zniszczony już w 1915 w czasie przesuwającego się frontu niemiecko-rosyjskiego. Ponownie most odbudowano dopiero w roku 1928. Nie była to jednak dobra konstrukcja. Tak długi most, o wysokości 7,5 metra ponad lustro wody, wykonano bez bali oporowych i krzyżaków usztywniających jarzma. W wyniku tego wykazywał on silne wahania boczne podczas przejazdu samochodów. Autobusy przed przejazdem zatrzymywały się, pasażerowie przechodzili pieszo, zaś autobus bardzo powoli pokonywał most bez obciążenia. Most ponownie uległ zniszczeniu, tym razem w wyniku działań podczas II wojny światowej. Na skarpie przyczółka od strony Kruszewa do dziś widoczne są ślady po pociskach artyleryjskich. Przyczynę, dla której nie zdecydowano się na kolejną odbudowę przeprawy, wyjaśnia miejscowa legenda - od chwili wzniesienia mostu (w 1903 i 1928 r.) za każdym razem po 11 latach wybuchała wojna światowa..." Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem nad Narew

Początek trasy: Brańsk

Stopień trudności: 1

Dystans: 26,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 128 m

Suma zjazdów: 169 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Guber

Trasę rowerową dookoła gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczynamy w miejscowości Lewickie. Tam jedziemy przez wieś asfaltową drogą, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i dalej prosto docieramy do skrzyżowania. Po prawej mamy wieś Brończany, my skręcamy w lewo. Jedziemy pod górkę, przez las, mijamy po lewej stronie stadninę koni i wjeżdżamy do miejscowości Stacja Lewickie. Przejeżdżamy przez wieś cały czas prosto i dojeżdżamy asfaltową drogą do Juchnowca Kościelnego. Na skrzyżowaniu przy zabytkowym kościele skręcamy w prawo, a następnie po zjechaniu z górki skręcamy w lewo. Kierujemy się cały czas prosto, po około dwóch kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Wólka. Tam również jedziemy prosto, dojeżdżając do Biel. Po drodze możemy podziwiać piękne widoki na pola uprawiane przez tutejszych ludzi. W Bielach kierujemy się cały czas prosto. Mijamy miejscowość Złotniki i po niespełna dwóch kilometrach dojeżdżamy do Tryczówki. Tam skręcamy w prawo, kierując się do Doktorc. Drogą jest piękny tunel z drzew, przez który mamy przyjemność przejeżdżać. Dojeżdżamy do Bogdanek, gdzie na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas asfaltową drogą, mijamy Dorożki i po około 3 kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Czerewki. Tam skręcamy w prawo i dalej asfaltową drogą kierujemy się w stronę miejscowości Lesznia. Po drodze przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. W Leszni skręcamy w prawo do Doktorc, gdzie niespełna po 500metrach możemy podziwiać piękne rozlewiska rzeki Narwi. Znajduje się tam również kąpielisko i niewielka plaża nad rzeką. Przejeżdżając przez most w Doktorcach dojeżdżamy do Strabli. Po lewej stronie mijamy kościółek i jedziemy prosto w stronę stacji PKP. Tam nasza wycieczka dobiega końca.

Ze Strabli można wrócić do Białegostoku Autobusem Szynowym.

