Wybory samorządowe 2024. Dotychczas woj. podlaskie jest liderem, jeśli chodzi o frekwencję

Przebieg wyborów

W większości przypadków wybory odbywają się bez przeszkód. W trakcie trwania ciszy wyborczej do godz. 15 w niedzielę policja otrzymała siedemnaście zawiadomień o incydentach związanych z łamaniem ciszy wyborczej w województwie podlaskim. W jednym przypadku przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej był pod wpływem alkoholu. Do incydentu doszło w Jeżewie Starym.

Dane o frekwencji

Szef PKW Sylwester Marciniak przekazał, że w skali kraju frekwencja do południa wyniosła 16,52 proc., czyli ok. 1 pkt proc. więcej niż w analogicznym czasie w poprzednich wyborach w 2018 roku, gdy frekwencja o godz. 12 wyniosła 15,62 proc. Łącznie w całym kraju wydano 4 773 413 kart do głosowania. Według pierwszych danych PKW woj. podlaskie było liderem, jeśli chodzi o frekwencję. Dotychczas do urn poszło 19,13% osób uprawnionych do głosowania. W Białymstoku frekwencja wyniosła 16,98%. W 2018 r. frekwencja o tej samej porze była minimalnie niższa i wynosiła 16,25%.

Wybory samorządowe 2024

W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób. W wyborach zostanie wybranych blisko 47 tys. radnych różnych szczebli samorządu i 2,5 tys. włodarzy gmin, w tym 1464 wójtów, 906 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania. Na każdej z kart do głosowania można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Do końca wyborów, czyli do godziny 21.00 trwa cisza wyborcza.

