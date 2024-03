Wybory 2024. Podlaska Lewica przedstawiła kandydatów na radnych. Andrzej Aleksjeczuk powalczy o fotel prezydenta Białegostoku

[spis_tresci}[/spis_tresci]

Jak sam przyznał od urodzenia związany jest z Białymstokiem, zawodowo z Eneą i ruchem związkowym: jest wiceprzewodniczącym rady wojewódzkiej OPZZ.

- Startujemy pod hasłem: oddamy Białystok mieszkańcom. Nasze miasto cierpi wielką zapaść. My tego nie widzimy, ale GUS nie kłamie. W statystykach średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał poprzedniego roku jest o 300 złotych mniejsza w mieście Białystok aniżeli w województwie. To świadczy o tym, że nasza metropolia już nie jest motorem rozwoju gospodarczego w naszym województwie. I tym motorem rozwoju będziemy my wspólnie z mieszkańcami, czyli nasi kandydaci - mówił Andrzej Aleksiejczuk.